Alexander Blockx 2 - 0 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista belga Alexander Blockx ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-6, 6-3 en 1 hora y 34 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 5-5, con un intercambio de 'breaks' en los juegos 5 y 6. Finalmente, Alexander Blockx se impuso en el tie-break por 7-3. En el segundo set, Blockx logró un 'break' en el segundo juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3 sin conceder su servicio. En cuanto a las estadísticas de saque, Alexander Blockx tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su primer saque y el 61% con el segundo. Además, realizó 4 aces y cometió 2 dobles faltas a lo largo del partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###