Alexander Bublik 2 - 1 Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.





El tenista kazajo Alexander Bublik ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Vit Kopriva (6-3, 7-6, 6-2) en un encuentro disputado. Este partido correspondía a los treintaidosavos de final, por lo que Bublik avanza a la siguiente ronda, los dieciseisavos de final. En este encuentro, Alexander Bublik mostró una sólida actuación en su servicio, logrando un total de 10 aces y manteniendo una alta efectividad en su primer servicio. A pesar de conceder algunos puntos en su segundo servicio, Bublik compensó con una agresiva estrategia de juego que le permitió ganar puntos cruciales y, en última instancia, asegurar su victoria en el partido. Su capacidad para ejecutar breaks en momentos clave del partido fue determinante, logrando romper el servicio de su oponente en varias ocasiones a lo largo del encuentro. Este aspecto del juego fue crucial para establecer su dominio y cerrar los sets con una ventaja clara. La victoria por la vía rápida en el tercer set subraya la superioridad de Bublik en este encuentro, demostrando su habilidad para cerrar el partido de manera efectiva.



