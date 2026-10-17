Alexander Zverev 1 - 2 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.





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El tenista español Alejandro Davidovich Fokina ha avanzado a la final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 5-7, 6-4, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 2 minutos. Durante el partido, Davidovich Fokina logró romper el servicio de Zverev en momentos cruciales. En el primer set, Zverev consiguió un break en el undécimo juego, lo que le permitió cerrar el set 7-5. En el segundo set, Davidovich Fokina rompió el servicio de Zverev en el décimo juego para ganar el set 6-4. En el tercer set, Davidovich Fokina logró un break temprano en el segundo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Alejandro Davidovich Fokina tuvo un 82% de efectividad en su primer servicio y ganó el 77% de los puntos jugados con su primer saque. Por otro lado, Alexander Zverev tuvo un 75% de efectividad en su primer servicio y ganó el 66% de los puntos jugados con su primer saque. Ambos jugadores cometieron 2 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



