Alexander Zverev 2 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 20 minutos. En el primer set, Zverev logró romper el servicio de De Minaur en el quinto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set a su favor con un marcador de 6-4. En el segundo set, Zverev nuevamente consiguió un 'break' crucial en el séptimo juego, manteniendo su servicio en el resto del set para finalizar con el mismo marcador de 6-4. Zverev mostró un sólido desempeño en su servicio, ganando el 80% de sus primeros servicios y logrando un total de 10 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



