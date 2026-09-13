Alexander Zverev 3 - 1 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev se ha proclamado campeón del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 3-1 en sets (6-3, 7-6, 5-7, 6-2) en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 32 minutos. En el primer set, Zverev logró dos 'breaks' para imponerse 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 'tie-break', donde Zverev se impuso 7-6. El tercer set fue muy disputado, con múltiples 'breaks' por parte de ambos jugadores, pero finalmente Shelton se llevó el set 7-5. En el cuarto set, Zverev consiguió dos 'breaks' y cerró el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 66% de los puntos con su primer saque. Además, logró 8 aces y cometió 5 dobles faltas a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



