Alexander Zverev 3 - 0 Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de septiembre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a las semifinales del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al neerlandés Botic van de Zandschulp por la vía rápida con un resultado de 6-2, 7-5, 6-1 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 17 minutos. En el primer set, Alexander Zverev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Botic van de Zandschulp en los juegos 5 y 7, para cerrar el set 6-2. En el segundo set, Zverev volvió a romper el servicio de su oponente en el juego 11, asegurando el set 7-5. En el tercer set, Zverev dominó con tres 'breaks' en los juegos 3, 5 y 7, cerrando el partido 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque de Alexander Zverev, logró un 70% de primeros servicios, ganó el 67% de sus puntos de servicio y realizó 8 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



