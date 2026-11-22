Alexander Zverev 0 - 2 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Final Stage (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.
El tenista español Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals, que se disputa en pista dura indoor en Turin, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 6-2, 7-6 en 2 horas y 2 minutos.
En el primer set, Carlos Alcaraz logró tres quiebres de servicio, mientras que Alexander Zverev consiguió uno. Alcaraz ganó el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres, llevándolo a un tiebreak que Alcaraz ganó 9-7. Zverev tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, mientras que Alcaraz tuvo un 59%. Alcaraz logró 7 aces y 3 dobles faltas, mientras que Zverev tuvo 4 aces y 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.