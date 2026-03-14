Alexander Zverev 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de marzo de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a la final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev (6-2, 6-4) en un partido que destacó por la efectividad en el servicio y la capacidad de Sinner para aprovechar las oportunidades de quiebre. En el primer set, Sinner logró imponerse con claridad, consiguiendo dos quiebres de servicio que le permitieron cerrar el set por 6-2. En el segundo set, la competencia fue más equilibrada, pero nuevamente Sinner demostró su habilidad para quebrar el servicio de Zverev en momentos cruciales, asegurando su victoria con un marcador final de 6-4. Las estadísticas de saque de Sinner reflejan su dominio en el partido, con un total de 8 aces y una alta efectividad en sus primeros servicios, lo que le permitió mantener la presión sobre Zverev durante todo el encuentro. La capacidad de Sinner para convertir las oportunidades de quiebre fue decisiva, logrando 3 quiebres de servicio a lo largo del partido.



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