Alexander Zverev 2 - 0 Juncheng Shang: resumen y estadísticas del partido de China Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo China Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al chino Juncheng Shang por la vía rápida con un resultado de 6-0, 6-3 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 56 minutos. Durante el partido, Alexander Zverev mostró un sólido desempeño en el saque. En el primer set, Zverev no concedió ningún juego, rompiendo el servicio de Shang en todos sus turnos de saque para ganar el set 6-0. En el segundo set, Zverev continuó con su dominio al romper el servicio de Shang en el segundo juego y manteniendo su propio servicio en todos sus turnos, excepto en el cuarto juego, donde Shang logró mantener su servicio. Finalmente, Zverev cerró el set 6-3. En cuanto a las estadísticas del saque de Alexander Zverev, logró un 75% en el porcentaje de primer servicio, ganó el 88% de los puntos con su servicio y realizó 9 aces sin cometer dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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