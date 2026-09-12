Alexander Zverev 3 - 0 Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de septiembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a la final del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Karen Khachanov por 3-0 sets (6-3, 7-6, 7-6) en un tiempo de duración no especificado. **Resumen del partido:** - **Set 1:** Alexander Zverev ganó el primer set 6-3. Zverev logró un 'break' en el octavo juego para tomar ventaja y cerrar el set manteniendo su servicio. - **Set 2:** El segundo set fue más disputado, llegando a un 'tie-break'. Zverev rompió el servicio de Khachanov en el primer juego, pero Khachanov recuperó el 'break' en el cuarto juego. Finalmente, Zverev ganó el 'tie-break' 9-7. - **Set 3:** Similar al segundo set, el tercero se decidió en un 'tie-break'. Ambos jugadores intercambiaron 'breaks' a lo largo del set, pero Zverev se impuso en el 'tie-break' 8-6. **Estadísticas de saque de Alexander Zverev:** - **1st Serve Percentage:** 64% - **1st Serve Points Won:** 56 de 71 (79%) - **2nd Serve Points Won:** 22 de 40 (55%) - **Aces:** 15 - **Double Faults:** 6--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



