Alexander Zverev 2 - 1 Miomir Kecmanovic: resumen y estadísticas del partido de BMW Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo BMW Open en Munich, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al serbio Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6, 7-6 en un partido que duró 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Zverev logró romper el servicio de Kecmanovic en dos ocasiones, mientras que Kecmanovic solo pudo romper el servicio de Zverev una vez, lo que permitió al alemán cerrar el set con un 6-3. En el segundo set, Kecmanovic se recuperó y rompió el servicio de Zverev dos veces, llevándose el set 6-3. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tiebreak en el que Zverev se impuso 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 70% de los puntos con su servicio. Además, logró 12 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Kecmanovic tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de los puntos con su servicio, con 1 ace y 2 dobles faltas.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###