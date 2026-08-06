Alexander Zverev 1 - 2 Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





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El tenista neerlandés Tallon Griekspoor ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Alexander Zverev por 6-7, 6-2, 6-4 en un partido que se llevó a cabo en Montreal, Canadá. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, donde Alexander Zverev se llevó el set en el tie-break por 7-6. En el segundo set, Tallon Griekspoor dominó rompiendo el servicio de Zverev en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el tercer set, Griekspoor logró romper el servicio de Zverev en momentos cruciales, ganando el set 6-4 y asegurando su avance a la siguiente ronda. En términos de estadísticas de servicio, Alexander Zverev tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, con 10 aces y 4 dobles faltas, mientras que Tallon Griekspoor también tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio, con 8 aces y 2 dobles faltas. Griekspoor no concedió ningún punto de quiebre en el segundo set, lo que fue clave para su victoria.



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