Alexandre Muller 0 - 1 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Grand Prix Hassan II (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a las semifinales del torneo Grand Prix Hassan II, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al francés Alexandre Muller (6-2, 2-0) en un partido que terminó antes de tiempo debido al retiro de Muller. En el primer set, Jodar logró dos quiebres de servicio, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Jodar continuó con su dominio al romper el servicio de Muller en el segundo juego, colocando el marcador en 2-0 antes de que Muller se retirara del partido. Jodar no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en su servicio, ganando el 81% de los puntos jugados con su primer servicio.



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