Amanda Anisimova 1 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a las semifinales del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Amanda Anisimova por 6-4, 2-6, 7-6(4) en un partido que duró 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Jessica Pegula logró un break crucial en el tercer juego y mantuvo su servicio para llevarse el set 6-4. En el segundo set, Amanda Anisimova dominó con dos breaks, ganando 6-2. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro en varias ocasiones. Finalmente, Pegula se impuso en el tie-break 7-6(4), asegurando su victoria y el pase a las semifinales. En cuanto a las estadísticas de saque, Pegula tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y salvó 3 de 5 break points a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



