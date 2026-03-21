Anastasia Zakharova 0 - 2 Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de marzo de 2026.





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La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Anastasia Zakharova (6-1, 7-5) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Mboko y su habilidad para capitalizar en momentos clave, consiguiendo breaks decisivos en ambos sets para asegurar su victoria. En el primer set, Mboko demostró su dominio rápidamente, asegurando un break temprano y manteniendo su servicio con confianza, lo que le permitió cerrar el set con un contundente 6-1. Zakharova intentó recuperarse en el segundo set, manteniendo su servicio más consistentemente, pero Mboko logró romper el servicio de su oponente en el momento crucial para llevarse el set por 7-5 y con ello, el partido. La eficacia en el servicio de Mboko fue notable, logrando un alto porcentaje de primeros servicios y manteniendo una sólida defensa en los puntos de break que enfrentó. Este triunfo le permite avanzar en el torneo y continuar compitiendo por el título en las siguientes rondas del Miami Open.



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