Andrey Rublev 2 - 0 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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El tenista ruso Andrey Rublev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Pablo Carreno Busta por 7-6, 6-1 en 1 hora y 32 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar a un empate 6-6, lo que llevó a un tie-break. Rublev logró romper el servicio de Carreno Busta en el segundo juego, pero Carreno Busta recuperó el break en el tercer juego. Finalmente, Rublev se impuso en el tie-break por 7-5. En el segundo set, Rublev mostró un dominio claro al romper el servicio de Carreno Busta en tres ocasiones, en los juegos 3, 5 y 7, cerrando el set y el partido con un marcador de 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Rublev tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos con su primer saque y el 40% con su segundo saque. Además, logró 6 aces y cometió 3 dobles faltas.



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