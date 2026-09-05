Ann Li 1 - 2 Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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Linda Noskova ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Ann Li (6-2, 6-7, 6-2) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 19 minutos. En el primer set, Linda Noskova logró dos 'breaks' sobre Ann Li, llevándose el set por 6-2. Ann Li no pudo mantener su servicio en tres ocasiones, mientras que Noskova mantuvo el suyo en cada oportunidad. El segundo set fue más disputado, con Ann Li rompiendo el servicio de Noskova en dos ocasiones, lo que llevó el set a un 'tie-break'. Ann Li ganó el 'tie-break' 8-6, igualando el partido a un set por lado. En el tercer set, Linda Noskova volvió a dominar, logrando tres 'breaks' y llevándose el set decisivo por 6-2. Noskova mostró un sólido juego de servicio y devoluciones, con un porcentaje de puntos ganados en el servicio del 64% y en la devolución del 46% a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



