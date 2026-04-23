Anna Bondar 2 - 0 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.





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La tenista húngara Anna Bondar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 6-4 en 1 hora y 27 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - Anna Bondar ganó el primer set 6-3. - Hubo un total de 9 juegos, con Bondar rompiendo el servicio de Svitolina en el octavo juego. - Bondar mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque. - Svitolina no logró romper el servicio de Bondar. - **Set 2:** - Anna Bondar ganó el segundo set 6-4. - Hubo un total de 10 juegos, con Bondar rompiendo el servicio de Svitolina en el tercer juego. - Bondar mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque. - Svitolina logró mantener su servicio en el primer, quinto, séptimo y noveno juego. **Estadísticas del partido:** - **Anna Bondar:** - 1st Serve Percentage: 66% - Aces: 6 - Double Faults: 0 - 1st Serve Points Won: 12 - 2nd Serve Points Won: 15 - Break Points Won: 2 de 2 - **Elina Svitolina:** - 1st Serve Percentage: 60% - Aces: 2 - Double Faults: 4 - 1st Serve Points Won: 9 - 2nd Serve Points Won: 8 - Break Points Won: 0 de 0 Anna Bondar avanzó a la siguiente ronda tras una victoria sólida, manteniendo su servicio en todos los juegos y rompiendo el servicio de su oponente en momentos clave.



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