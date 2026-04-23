Anna Bondar 2 - 0 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
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La tenista húngara Anna Bondar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3, 6-4 en 1 hora y 27 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:**
- Anna Bondar ganó el primer set 6-3.
- Hubo un total de 9 juegos, con Bondar rompiendo el servicio de Svitolina en el octavo juego.
- Bondar mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque.
- Svitolina no logró romper el servicio de Bondar.
- **Set 2:**
- Anna Bondar ganó el segundo set 6-4.
- Hubo un total de 10 juegos, con Bondar rompiendo el servicio de Svitolina en el tercer juego.
- Bondar mantuvo su servicio en todos sus juegos de saque.
- Svitolina logró mantener su servicio en el primer, quinto, séptimo y noveno juego.
**Estadísticas del partido:**
- **Anna Bondar:**
- 1st Serve Percentage: 66%
- Aces: 6
- Double Faults: 0
- 1st Serve Points Won: 12
- 2nd Serve Points Won: 15
- Break Points Won: 2 de 2
- **Elina Svitolina:**
- 1st Serve Percentage: 60%
- Aces: 2
- Double Faults: 4
- 1st Serve Points Won: 9
- 2nd Serve Points Won: 8
- Break Points Won: 0 de 0
Anna Bondar avanzó a la siguiente ronda tras una victoria sólida, manteniendo su servicio en todos los juegos y rompiendo el servicio de su oponente en momentos clave.
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