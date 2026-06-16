Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 16 junio 2026 2:09
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Madrid, 16 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El conjunto uruguayo empató este martes 1-1 contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Los saudíes se adelantaron en el marcador al minuto 41 gracias a un gol de Abdulelah Al Amri, manteniendo la ventaja hasta el descanso. Sin embargo, Uruguay, que dominó en posesión y remates, encontró el empate en el minuto 80 a través de Maximiliano Araujo, quien fue uno de los jugadores más activos en el ataque charrúa. A pesar de la presión constante y los numerosos intentos de los uruguayos, el marcador no se movió más, dejando a ambos equipos con un punto cada uno en su debut en el torneo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARABIA SAUDITA 1 - URUGUAY 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid (Ali Lajami, min.90+2), Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan, min.90+3); Mohammed Abu Al Shamat (Nawaf Al-Boushail, min.82), Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan (Alaa Hajji, min.90+3), Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, min.63).

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina (Juan Sanabria, min.46); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolas de la Cruz, min.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo (Brian Rodriguez, min.82); Federico Vinas (Rodrigo Aguirre, min.90), Darwin Nunez (Agustin Canobbio, min.46).

--GOLES.
1-0, min.41: Abdulelah Al Amri.
1-1, min.80: Maximiliano Araujo.


--ÁRBITRO.
Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Ivan Bebek. Amonestó a Abdulelah Al Amri (min.44), por parte de ARABIA SAUDITA. por parte de URUGUAY.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Hard Rock Stadium

-Estadísticas del partido.



Estadística Arabia Saudita Uruguay
Goles 1 1
Remates Fuera 3 11
Remates 7 30
Pases Totales 316 571
Corners 4 13
Faltas 11 6
Posesión 33% 67%
Tiros Bloqueados 1 9
Fueras de Juego 0 6
Tarjetas Amarillas 1 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 75 145
Ataques Peligrosos 27 79
Centros 9 33
Saques de Banda 18 19
Saques de Portería 10 3
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 11
Paradas 9 2
Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Uruguay 1 1
1 Clasificado España 1 1
2 Clasificado Cabo Verde 1 1
2 Clasificado Arabia Saudita 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay




-Últimos Resultados de Arabia Saudita.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay




-Últimos Resultados de Uruguay.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay




-Próximos partidos de Arabia Saudita.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/06/2026 18:00 World Cup Grp. H Spain Saudi Arabia
27/06/2026 02:00 World Cup Grp. H Cape Verde Saudi Arabia




-Próximos partidos de Uruguay.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/06/2026 00:00 World Cup Grp. H Uruguay Cape Verde
27/06/2026 02:00 World Cup Grp. H Uruguay Spain


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