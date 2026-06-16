Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El conjunto uruguayo empató este martes 1-1 contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Los saudíes se adelantaron en el marcador al minuto 41 gracias a un gol de Abdulelah Al Amri, manteniendo la ventaja hasta el descanso. Sin embargo, Uruguay, que dominó en posesión y remates, encontró el empate en el minuto 80 a través de Maximiliano Araujo, quien fue uno de los jugadores más activos en el ataque charrúa. A pesar de la presión constante y los numerosos intentos de los uruguayos, el marcador no se movió más, dejando a ambos equipos con un punto cada uno en su debut en el torneo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ARABIA SAUDITA 1 - URUGUAY 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid (Ali Lajami, min.90+2), Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan, min.90+3); Mohammed Abu Al Shamat (Nawaf Al-Boushail, min.82), Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan (Alaa Hajji, min.90+3), Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, min.63).
URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina (Juan Sanabria, min.46); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolas de la Cruz, min.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo (Brian Rodriguez, min.82); Federico Vinas (Rodrigo Aguirre, min.90), Darwin Nunez (Agustin Canobbio, min.46).
--GOLES.
1-0, min.41: Abdulelah Al Amri.
1-1, min.80: Maximiliano Araujo.
--ÁRBITRO.
Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Ivan Bebek. Amonestó a Abdulelah Al Amri (min.44), por parte de ARABIA SAUDITA. por parte de URUGUAY.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Hard Rock Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Arabia Saudita
| Uruguay
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 11
|Remates
| 7
| 30
|Pases Totales
| 316
| 571
|Corners
| 4
| 13
|Faltas
| 11
| 6
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 9
|Fueras de Juego
| 0
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 75
| 145
|Ataques Peligrosos
| 27
| 79
|Centros
| 9
| 33
|Saques de Banda
| 18
| 19
|Saques de Portería
| 10
| 3
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 11
|Paradas
| 9
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Uruguay
| 1
| 1
|1
| Clasificado
| España
| 1
| 1
|2
| Clasificado
| Cabo Verde
| 1
| 1
|2
| Clasificado
| Arabia Saudita
| 1
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/06/2026
| World Cup Grp. H
| Saudi Arabia
| 1-1
| Uruguay
-Últimos Resultados de Arabia Saudita.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/06/2026
| World Cup Grp. H
| Saudi Arabia
| 1-1
| Uruguay
-Últimos Resultados de Uruguay.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/06/2026
| World Cup Grp. H
| Saudi Arabia
| 1-1
| Uruguay
-Próximos partidos de Arabia Saudita.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/06/2026 18:00
| World Cup Grp. H
| Spain
| Saudi Arabia
|27/06/2026 02:00
| World Cup Grp. H
| Cape Verde
| Saudi Arabia
-Próximos partidos de Uruguay.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/06/2026 00:00
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| Cape Verde
|27/06/2026 02:00
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| Spain