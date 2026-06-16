Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Arabia Saudita 1 - 1 Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

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El conjunto uruguayo empató este martes 1-1 contra Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Los saudíes se adelantaron en el marcador al minuto 41 gracias a un gol de Abdulelah Al Amri, manteniendo la ventaja hasta el descanso. Sin embargo, Uruguay, que dominó en posesión y remates, encontró el empate en el minuto 80 a través de Maximiliano Araujo, quien fue uno de los jugadores más activos en el ataque charrúa. A pesar de la presión constante y los numerosos intentos de los uruguayos, el marcador no se movió más, dejando a ambos equipos con un punto cada uno en su debut en el torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ARABIA SAUDITA 1 - URUGUAY 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid (Ali Lajami, min.90+2), Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan, min.90+3); Mohammed Abu Al Shamat (Nawaf Al-Boushail, min.82), Mohamed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan (Alaa Hajji, min.90+3), Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, min.63).



URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina (Juan Sanabria, min.46); Federico Valverde, Manuel Ugarte (Nicolas de la Cruz, min.72), Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo (Brian Rodriguez, min.82); Federico Vinas (Rodrigo Aguirre, min.90), Darwin Nunez (Agustin Canobbio, min.46).



--GOLES.

1-0, min.41: Abdulelah Al Amri.

1-1, min.80: Maximiliano Araujo.





--ÁRBITRO.

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Ivan Bebek. Amonestó a Abdulelah Al Amri (min.44), por parte de ARABIA SAUDITA. por parte de URUGUAY.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Hard Rock Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Arabia Saudita Uruguay Goles 1 1 Remates Fuera 3 11 Remates 7 30 Pases Totales 316 571 Corners 4 13 Faltas 11 6 Posesión 33% 67% Tiros Bloqueados 1 9 Fueras de Juego 0 6 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 75 145 Ataques Peligrosos 27 79 Centros 9 33 Saques de Banda 18 19 Saques de Portería 10 3 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 11 Paradas 9 2 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Uruguay 1 1 1 Clasificado España 1 1 2 Clasificado Cabo Verde 1 1 2 Clasificado Arabia Saudita 1 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Últimos Resultados de Arabia Saudita.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Últimos Resultados de Uruguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Próximos partidos de Arabia Saudita.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/06/2026 18:00 World Cup Grp. H Spain Saudi Arabia 27/06/2026 02:00 World Cup Grp. H Cape Verde Saudi Arabia









-Próximos partidos de Uruguay.

