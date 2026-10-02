Arthur Fils 2 - 0 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de octubre de 2026.





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El tenista francés Arthur Fils ha avanzado a los cuartos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 7-5 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Arthur Fils logró un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. Fils mantuvo un sólido porcentaje de puntos ganados con su primer servicio, alcanzando un 71%. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego. Sin embargo, Fils consiguió romper el servicio de Tiafoe en el undécimo juego, asegurando el set por 7-5. En total, Fils logró 10 aces y salvó 2 de 3 puntos de break en contra durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



