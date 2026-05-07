Aryna Sabalenka 2 - 0 Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la checa Barbora Krejcikova por 6-2, 6-3 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Barbora Krejcikova en tres ocasiones, mientras que Krejcikova solo pudo hacerlo una vez. Sabalenka mantuvo su servicio en tres juegos y no cometió dobles faltas, lo que le permitió cerrar el set 6-2. En el segundo set, Sabalenka continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Krejcikova dos veces. Mantuvo su servicio en cuatro ocasiones y cometió dos dobles faltas. El set finalizó 6-3 a favor de Sabalenka. Estadísticas destacadas de Aryna Sabalenka: - 1st Serve Percentage: 63% - 1st Serve Points Won: 17 - 2nd Serve Points Won: 11 - Break Points Won: 4 de 4 - Total Points Won: 63 Estadísticas destacadas de Barbora Krejcikova: - 1st Serve Percentage: 57% - 1st Serve Points Won: 8 - 2nd Serve Points Won: 7 - Break Points Won: 1 de 1 - Total Points Won: 45



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###