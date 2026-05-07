Aryna Sabalenka 2 - 0 Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
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Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la checa Barbora Krejcikova por 6-2, 6-3 en 1 hora y 24 minutos.
En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Barbora Krejcikova en tres ocasiones, mientras que Krejcikova solo pudo hacerlo una vez. Sabalenka mantuvo su servicio en tres juegos y no cometió dobles faltas, lo que le permitió cerrar el set 6-2.
En el segundo set, Sabalenka continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Krejcikova dos veces. Mantuvo su servicio en cuatro ocasiones y cometió dos dobles faltas. El set finalizó 6-3 a favor de Sabalenka.
Estadísticas destacadas de Aryna Sabalenka:
- 1st Serve Percentage: 63%
- 1st Serve Points Won: 17
- 2nd Serve Points Won: 11
- Break Points Won: 4 de 4
- Total Points Won: 63
Estadísticas destacadas de Barbora Krejcikova:
- 1st Serve Percentage: 57%
- 1st Serve Points Won: 8
- 2nd Serve Points Won: 7
- Break Points Won: 1 de 1
- Total Points Won: 45
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