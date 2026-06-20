Aryna Sabalenka 1 - 2 Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.





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La tenista estadounidense Jessica Pegula ha avanzado a la final del torneo de hierba Court Championships en Berlín, de categoría WTA 500 y que se disputa en superficie de hierba, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-4, 6-7, 6-0. En el primer set, Jessica Pegula logró un 'break' crucial en el tercer juego, manteniendo su servicio para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Aryna Sabalenka se recuperó, consiguiendo un 'break' inicial y llevándose el set en el 'tie-break' por 7-6. En el tercer set, Jessica Pegula dominó completamente, logrando tres 'breaks' y ganando el set por 6-0. En términos de estadísticas de servicio, Aryna Sabalenka tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio y logró 9 aces, pero cometió 5 dobles faltas. Jessica Pegula, por su parte, tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, con 5 aces y 1 doble falta.



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