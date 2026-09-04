Aryna Sabalenka 2 - 0 Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3, 6-4 en 1 hora y 29 minutos. En el primer set, Sabalenka logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar una ventaja inicial de 2-0. Mantuvo su servicio a lo largo del set y cerró con un marcador de 6-3. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, donde Sabalenka logró romper el servicio de Rakhimova, llevándose el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de servicio, Sabalenka tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio y ganó el 74% de los puntos con su servicio. Además, logró 9 aces y cometió solo 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



