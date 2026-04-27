Aryna Sabalenka 2 - 1 Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los cuartos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka por 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) en un partido que duró 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Naomi Osaka ganó en el tie-break con un marcador de 7-6. En el segundo set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Osaka en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el tercer set, Sabalenka realizó dos breaks más, asegurando su victoria con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Aryna Sabalenka tuvo un 1st Serve Percentage del 60% y ganó el 73% de los puntos con su servicio. También logró 6 aces y cometió 6 dobles faltas a lo largo del partido.



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