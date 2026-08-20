Aryna Sabalenka 0 - 2 Sara Bejlek: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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La tenista checa Sara Bejlek ha avanzado a los cuartos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 7-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 56 minutos. En el primer set, el juego fue muy disputado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del oponente en varias ocasiones. Aryna Sabalenka logró tres 'breaks', mientras que Sara Bejlek consiguió cuatro 'breaks'. Finalmente, el set se decidió en un 'tie-break' que Bejlek ganó por 9-7. En el segundo set, Sara Bejlek comenzó rompiendo el servicio de Sabalenka, pero este fue un set de constantes quiebres de servicio. Bejlek logró tres 'breaks', mientras que Sabalenka consiguió dos. Bejlek cerró el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Aryna Sabalenka tuvo un porcentaje de primer servicio del 49%, mientras que Sara Bejlek alcanzó un 66%. Sabalenka no logró ningún 'ace' y cometió 4 dobles faltas, mientras que Bejlek consiguió 2 'aces' y no cometió dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



