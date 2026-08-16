Aryna Sabalenka 2 - 0 Talia Gibson: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la australiana Talia Gibson por 6-2, 7-6 en 1 hora y 51 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró tres quiebres de servicio (breaks) frente a Talia Gibson, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, momento en el que Sabalenka rompió el servicio de Gibson. Sin embargo, Gibson respondió rompiendo el servicio de Sabalenka para llevar el set a un desempate (tie-break), donde Sabalenka se impuso con un 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Aryna Sabalenka tuvo un porcentaje de primer servicio del 61% y logró 13 aces a lo largo del partido, mientras que Talia Gibson tuvo un porcentaje de primer servicio del 51% y realizó 2 aces. Sabalenka ganó el 55% de los puntos totales disputados.



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