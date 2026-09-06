Aryna Sabalenka 2 - 0 Taylor Townsend: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los cuartos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Taylor Townsend por 6-4, 6-3 en un partido que duró 1 hora y 16 minutos. En el primer set, ambos jugadores se rompieron el servicio varias veces. Sabalenka logró romper el servicio de Townsend en cuatro ocasiones, mientras que Townsend lo hizo dos veces. El set terminó 6-4 a favor de Sabalenka. En el segundo set, Townsend comenzó manteniendo su servicio, pero Sabalenka logró romper el servicio de su oponente tres veces, mientras que Townsend solo pudo hacerlo una vez. El set concluyó 6-3 a favor de Sabalenka. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 54% de los puntos jugados con su primer servicio y el 56% de los puntos de retorno. Además, Sabalenka cometió 2 dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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