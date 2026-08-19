Aryna Sabalenka 2 - 0 Xinyu Wang: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la china Xinyu Wang por 6-1, 6-3. En el primer set, Sabalenka logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Wang en los juegos 2 y 6, y mantuvo su propio servicio en todos los juegos, ganando el set 6-1. En el segundo set, Sabalenka continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Wang en el primer juego y nuevamente en el último juego del set, para cerrar el partido 6-3. Sabalenka no concedió ningún set y mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 61% y ganando el 84% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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