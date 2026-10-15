Ashlyn Krueger 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de octubre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre, tras ganar a la estadounidense Ashlyn Krueger por la vía rápida (6-1, 6-4). En el primer set, Iga Swiatek dominó con tres quiebres de servicio, llevándose el set 6-1. Swiatek logró mantener su servicio en dos ocasiones y rompió el servicio de Krueger en tres oportunidades. Ashlyn Krueger solo pudo romper el servicio de Swiatek una vez. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio en los primeros juegos. Swiatek logró romper el servicio de Krueger tres veces, mientras que Krueger rompió el servicio de Swiatek dos veces. Finalmente, Swiatek se impuso 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 1st Serve Percentage del 78% y ganó el 61% de sus puntos de servicio. Ashlyn Krueger, por su parte, también tuvo un 1st Serve Percentage del 78% pero ganó solo el 49% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



