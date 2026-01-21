Atalanta 2 - 3 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atalanta 2 - 3 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en la New Balance Arena, el Athletic logró una victoria por 3-2 contra el Atalanta, remontando un partido que inicialmente estaba en contra. A pesar de que Gianluca Scamacca adelantó al Atalanta en el minuto 16 con una asistencia de Nicola Zalewski, el Athletic no tardó en responder en la segunda mitad. Gorka Guruzeta marcó el empate en el minuto 58, seguido por los goles de Nico Serrano y Robert Navarro, este último asistido por Oihan Sancet, estableciendo una ventaja de dos goles. Sin embargo, Nikola Krstovic, con la asistencia de Ademola Lookman, acortó distancias para el Atalanta en el minuto 88, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final. El Atalanta dominó en términos de posesión y remates, evidenciando su intento de llevar la iniciativa durante el partido, pero el Athletic fue más eficaz en convertir sus oportunidades. El árbitro Danny Makkelie tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Marco Carnesecchi del Atalanta y a Daniel Vivian y Mikel Jauregizar del Athletic por faltas cometidas. No hubo incidencias relevantes del VAR que alteraran decisiones cruciales del partido. Con este resultado, el Athletic sumó tres puntos importantes, mientras que el Atalanta no pudo aprovechar su dominio en el juego para escalar posiciones en la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATALANTA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 3 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATALANTA: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac (Honest Ahanor, min.76); Davide Zappacosta (Lazar Samardzic, min.76), Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi (Kamaldeen Sulemana, min.83), Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski (Ademola Lookman, min.66), Gianluca Scamacca (Nikola Krstovic, min.66).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.81), Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.59), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.59), Adama Boiro (Oihan Sancet, min.46), Unai Gomez (Nico Serrano, min.68), Robert Navarro, Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.16: Gianluca Scamacca (Nicola Zalewski) .

1-1, min.58: Gorka Guruzeta (Robert Navarro) .

1-2, min.70: Nico Serrano (Robert Navarro) .

1-3, min.74: Robert Navarro (Oihan Sancet) .

2-3, min.88: Nikola Krstovic (Ademola Lookman) .





--ÁRBITRO.

Danny Makkelie, asistido en las bandas por Hessel Steegstra y Jan De Vries, en el VAR: Michael Salisbury y Andrew Dallas. Amonestó a Marco Carnesecchi (min.90+5), por parte del ATALANTA. Amonestó a Daniel Vivian (min.22), Mikel Jauregizar (min.54), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

New Balance Arena



-Estadísticas del partido.

Estadística Atalanta Athletic de Bilbao Goles 2 3 Remates Fuera 7 1 Remates 14 4 Pases Totales 358 141 Corners 5 2 Faltas 8 16 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 3 Ataques 61 51 Ataques Peligrosos 22 8 Centros 30 6 Saques de Banda 17 14 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 0 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Real Madrid 15 7 3 Bayern Munich 15 6 4 Tottenham Hotspur 14 7 5 Paris Saint-Germain 13 7 6 Sporting CP 13 7 7 Manchester City 13 7 8 Atlético 13 7 9 Atalanta 13 6 10 Inter 12 7 11 Liverpool 12 6 12 Borussia Dortmund 11 7 13 Newcastle United 10 6 14 Chelsea 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Galatasaray 10 7 17 Qarabag FK 10 7 18 Marseille 9 6 19 Juventus 9 6 20 Bayer Leverkusen 9 7 21 Monaco 9 7 22 PSV Eindhoven 8 6 23 Olympiacos 8 7 24 SSC Napoli 8 7 25 FC Copenhague 8 7 26 Brujas 7 7 27 Bodoe/Glimt 6 7 28 Benfica 6 6 29 Pafos FC 6 6 30 Union St.Gilloise 6 6 31 Ajax 6 7 32 Athletic Bilbao 5 6 33 Eintracht Frankfurt 4 7 34 Slavia Prague 3 6 35 Villarreal 1 7 36 Kairat Almaty 1 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Atalanta.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao 09/12/2025 Champions Atalanta 2-1 Chelsea 26/11/2025 Champions Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta 05/11/2025 Champions Marseille 0-1 Atalanta 22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Atalanta.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/01/2026 21:00 Champions Union St.Gilloise Atalanta









-Próximos partidos del Athletic.

