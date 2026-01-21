Atalanta 2 - 3 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atalanta 2 - 3 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en la New Balance Arena, el Athletic logró una victoria por 3-2 contra el Atalanta, remontando un partido que inicialmente estaba en contra. A pesar de que Gianluca Scamacca adelantó al Atalanta en el minuto 16 con una asistencia de Nicola Zalewski, el Athletic no tardó en responder en la segunda mitad. Gorka Guruzeta marcó el empate en el minuto 58, seguido por los goles de Nico Serrano y Robert Navarro, este último asistido por Oihan Sancet, estableciendo una ventaja de dos goles. Sin embargo, Nikola Krstovic, con la asistencia de Ademola Lookman, acortó distancias para el Atalanta en el minuto 88, pero no fue suficiente para cambiar el resultado final.
El Atalanta dominó en términos de posesión y remates, evidenciando su intento de llevar la iniciativa durante el partido, pero el Athletic fue más eficaz en convertir sus oportunidades. El árbitro Danny Makkelie tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Marco Carnesecchi del Atalanta y a Daniel Vivian y Mikel Jauregizar del Athletic por faltas cometidas. No hubo incidencias relevantes del VAR que alteraran decisiones cruciales del partido. Con este resultado, el Athletic sumó tres puntos importantes, mientras que el Atalanta no pudo aprovechar su dominio en el juego para escalar posiciones en la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATALANTA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 3 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATALANTA: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac (Honest Ahanor, min.76); Davide Zappacosta (Lazar Samardzic, min.76), Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi (Kamaldeen Sulemana, min.83), Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski (Ademola Lookman, min.66), Gianluca Scamacca (Nikola Krstovic, min.66).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aitor Paredes; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.81), Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.59), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.59), Adama Boiro (Oihan Sancet, min.46), Unai Gomez (Nico Serrano, min.68), Robert Navarro, Gorka Guruzeta.
--GOLES.
1-0, min.16: Gianluca Scamacca (Nicola Zalewski) .
1-1, min.58: Gorka Guruzeta (Robert Navarro) .
1-2, min.70: Nico Serrano (Robert Navarro) .
1-3, min.74: Robert Navarro (Oihan Sancet) .
2-3, min.88: Nikola Krstovic (Ademola Lookman) .
--ÁRBITRO.
Danny Makkelie, asistido en las bandas por Hessel Steegstra y Jan De Vries, en el VAR: Michael Salisbury y Andrew Dallas. Amonestó a Marco Carnesecchi (min.90+5), por parte del ATALANTA. Amonestó a Daniel Vivian (min.22), Mikel Jauregizar (min.54), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
New Balance Arena
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atalanta
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 14
| 4
|Pases Totales
| 358
| 141
|Corners
| 5
| 2
|Faltas
| 8
| 16
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 0
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 3
|Ataques
| 61
| 51
|Ataques Peligrosos
| 22
| 8
|Centros
| 30
| 6
|Saques de Banda
| 17
| 14
|Saques de Portería
| 3
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Real Madrid
| 15
| 7
|3
| Bayern Munich
| 15
| 6
|4
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|5
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|6
| Sporting CP
| 13
| 7
|7
| Manchester City
| 13
| 7
|8
| Atlético
| 13
| 7
|9
| Atalanta
| 13
| 6
|10
| Inter
| 12
| 7
|11
| Liverpool
| 12
| 6
|12
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|13
| Newcastle United
| 10
| 6
|14
| Chelsea
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Galatasaray
| 10
| 7
|17
| Qarabag FK
| 10
| 7
|18
| Marseille
| 9
| 6
|19
| Juventus
| 9
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|21
| Monaco
| 9
| 7
|22
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|23
| Olympiacos
| 8
| 7
|24
| SSC Napoli
| 8
| 7
|25
| FC Copenhague
| 8
| 7
|26
| Brujas
| 7
| 7
|27
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|28
| Benfica
| 6
| 6
|29
| Pafos FC
| 6
| 6
|30
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|31
| Ajax
| 6
| 7
|32
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 7
|34
| Slavia Prague
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Atalanta.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|09/12/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Chelsea
|26/11/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-3
| Atalanta
|05/11/2025
| Champions
| Marseille
| 0-1
| Atalanta
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Atalanta.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Union St.Gilloise
| Atalanta
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/01/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Athletic Bilbao
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Athletic Bilbao
| Sporting CP
|01/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad