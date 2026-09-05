Athletic 3 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Athletic se impuso este sábado al Atlético de Madrid por 3-0 en San Mamés, en un partido donde los locales mostraron una gran efectividad en la segunda mitad. Tras una primera parte sin goles, Nico Williams abrió el marcador en el minuto 46, apenas iniciado el segundo tiempo. Poco después, en el minuto 48, Robert Navarro amplió la ventaja tras una revisión del VAR que validó el gol. El Atlético, a pesar de dominar la posesión con un 62% y realizar más remates, no logró concretar sus oportunidades. Oihan Sancet cerró el marcador en el minuto 90, asegurando una victoria contundente para los leones. Con este resultado, el Athletic suma 9 puntos, igualando al Atlético en la clasificación, aunque ambos equipos se mantienen fuera de los puestos de descenso y competiciones europeas por ahora.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 3 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez (Aitor Paredes, min.46), Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.60), Benat Gerenabarrena, Robert Navarro (Johaneko Louisjean, min.66), Oihan Sancet, Nico Williams (Gorka Guruzeta, min.76), Inaki Williams (Alex Berenguer, min.66).ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone (Cristian Romero, min.59), Pablo Barrios, Morten Hjulmand (Koke, min.59), Ademola Lookman (Arnau Ortiz, min.58); Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.76), Kang-In Lee (Julian Alvarez, min.59).

-GOLES

1-0, min.46: Nico Williams.2-0, min.48: Robert Navarro (Inaki Williams) .3-0, min.90: Oihan Sancet.

-ÁRBITRO

Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Kang-In Lee (min.39), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.47: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.Min.48: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Athletic Club debe subir al marcador.

-ESTADIO

San Mames (48,425 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Athletic de Bilbao Atlético de Madrid Goles 3 0 Remates Fuera 4 9 Remates 11 15 Pases Totales 386 632 Corners 3 8 Faltas 8 6 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 61 161 Ataques Peligrosos 24 80 Centros 11 23 Saques de Banda 13 31 Saques de Portería 14 6 Tratamientos 5 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 8 Paradas 5 1 Contra Golpes 4 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Alavés 7 3 5 Europa League Osasuna 7 3 6 Conference League Atlético 7 4 7 Permanencia Athletic Bilbao 6 4 18 Descenso Rayo 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao 31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao 22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla 23/05/2026 LaLiga Real Madrid 4-2 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético 29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético 23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal 19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga 24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético

Próximos partidos de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/09/2026 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Elche 16/09/2026 21:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao 19/09/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Alavés

Próximos partidos de Atlético de Madrid