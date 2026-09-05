Athletic 3 - 0 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Athletic se impuso este sábado al Atlético de Madrid por 3-0 en San Mamés, en un partido donde los locales mostraron una gran efectividad en la segunda mitad. Tras una primera parte sin goles, Nico Williams abrió el marcador en el minuto 46, apenas iniciado el segundo tiempo. Poco después, en el minuto 48, Robert Navarro amplió la ventaja tras una revisión del VAR que validó el gol. El Atlético, a pesar de dominar la posesión con un 62% y realizar más remates, no logró concretar sus oportunidades. Oihan Sancet cerró el marcador en el minuto 90, asegurando una victoria contundente para los leones. Con este resultado, el Athletic suma 9 puntos, igualando al Atlético en la clasificación, aunque ambos equipos se mantienen fuera de los puestos de descenso y competiciones europeas por ahora.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 3 - ATLÉTICO DE MADRID 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Yeray Alvarez (Aitor Paredes, min.46), Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.60), Benat Gerenabarrena, Robert Navarro (Johaneko Louisjean, min.66), Oihan Sancet, Nico Williams (Gorka Guruzeta, min.76), Inaki Williams (Alex Berenguer, min.66).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone (Cristian Romero, min.59), Pablo Barrios, Morten Hjulmand (Koke, min.59), Ademola Lookman (Arnau Ortiz, min.58); Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.76), Kang-In Lee (Julian Alvarez, min.59).
-GOLES
1-0, min.46: Nico Williams.
2-0, min.48: Robert Navarro (Inaki Williams) .
3-0, min.90: Oihan Sancet.
-ÁRBITRO
Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Javier Iglesias. por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Kang-In Lee (min.39), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.47: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Athletic Club.
Min.48: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Athletic Club debe subir al marcador.
-ESTADIO
San Mames (48,425 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Atlético de Madrid
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 9
|Remates
| 11
| 15
|Pases Totales
| 386
| 632
|Corners
| 3
| 8
|Faltas
| 8
| 6
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 61
| 161
|Ataques Peligrosos
| 24
| 80
|Centros
| 11
| 23
|Saques de Banda
| 13
| 31
|Saques de Portería
| 14
| 6
|Tratamientos
| 5
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 8
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Osasuna
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Atlético
| 7
| 4
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 6
| 4
|18
| Descenso
| Rayo
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|01/03/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Athletic Bilbao
|31/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Atlético
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|23/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|23/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-2
| Villarreal
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
Próximos partidos de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/09/2026 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Elche
|16/09/2026 21:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
|19/09/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Alavés
Próximos partidos de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/09/2026 21:00
| Champions
| Liverpool
| Atlético
|13/09/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Atlético
|16/09/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Osasuna