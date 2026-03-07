Athletic 0 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en San Mames, el Barcelona se llevó la victoria por 1-0 ante el Athletic, con un gol de Lamine Yamal en el minuto 68, asistido por Pedri, marcando la diferencia en un partido que destacó por la dominante posesión del balón del equipo visitante, reflejando un 70% frente al 30% del Athletic. El equipo local intentó equilibrar el juego con un total de 10 remates, pero solo 3 de ellos fueron directamente a portería, en contraste con los 7 remates del Barcelona, de los cuales 4 encontraron el objetivo, evidenciando la eficacia del equipo visitante en ataque. Además, el Barcelona realizó un total de 659 pases, más del doble que el Athletic, lo que subraya su control del juego y su capacidad para crear oportunidades.
El encuentro también contó con momentos críticos revisados por el VAR, incluyendo una situación en el minuto 51 donde se detuvo el juego para revisar una posible tarjeta para un jugador del Athletic, aunque tras la revisión del VAR no se tomaron acciones adicionales. Esta victoria posiciona al Barcelona firmemente en la cima de la clasificación con 67 puntos, asegurando su liderato y clasificación para la Champions, mientras que el Athletic, con 35 puntos, se mantiene en la novena posición, luchando por mejorar su situación en la tabla y alejarse de las posiciones de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Adama Boiro; Mikel Jauregizar (Eder Garcia, min.74), Alejandro Rego (Mikel Vesga, min.69), Selton Sanchez (Oihan Sancet, min.46), Unai Gomez (Robert Navarro, min.11), Alex Berenguer, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.69).
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal (Pedri, min.46), Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermin Lopez, min.62), Marcus Rashford (Raphinha, min.62), Marc Casado (Ronald Araujo, min.78), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.62).
--GOLES.
0-1, min.68: Lamine Yamal (Pedri) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Oliver De La Fuente. Amonestó a Alejandro Rego (min.50), Daniel Vivian (min.90+3), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Pau Cubarsi (min.57), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.51: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.
Min.52: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
San Mames (50,629 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Barcelona
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 10
| 7
|Pases Totales
| 262
| 659
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 11
| 9
|Posesión
| 30%
| 70%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 7
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 96
| 104
|Ataques Peligrosos
| 25
| 34
|Centros
| 18
| 12
|Saques de Banda
| 19
| 16
|Saques de Portería
| 5
| 13
|Tratamientos
| 4
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 18
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 6
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 35
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|24/08/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|03/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/03/2026 14:00
| LaLiga
| Girona
| Athletic Bilbao
|22/03/2026 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Betis
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/03/2026 21:00
| Champions
| Newcastle United
| Barcelona
|15/03/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Sevilla
|18/03/2026 18:45
| Champions
| Barcelona
| Newcastle United