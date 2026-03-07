Athletic 0 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en San Mames, el Barcelona se llevó la victoria por 1-0 ante el Athletic, con un gol de Lamine Yamal en el minuto 68, asistido por Pedri, marcando la diferencia en un partido que destacó por la dominante posesión del balón del equipo visitante, reflejando un 70% frente al 30% del Athletic. El equipo local intentó equilibrar el juego con un total de 10 remates, pero solo 3 de ellos fueron directamente a portería, en contraste con los 7 remates del Barcelona, de los cuales 4 encontraron el objetivo, evidenciando la eficacia del equipo visitante en ataque. Además, el Barcelona realizó un total de 659 pases, más del doble que el Athletic, lo que subraya su control del juego y su capacidad para crear oportunidades. El encuentro también contó con momentos críticos revisados por el VAR, incluyendo una situación en el minuto 51 donde se detuvo el juego para revisar una posible tarjeta para un jugador del Athletic, aunque tras la revisión del VAR no se tomaron acciones adicionales. Esta victoria posiciona al Barcelona firmemente en la cima de la clasificación con 67 puntos, asegurando su liderato y clasificación para la Champions, mientras que el Athletic, con 35 puntos, se mantiene en la novena posición, luchando por mejorar su situación en la tabla y alejarse de las posiciones de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Adama Boiro; Mikel Jauregizar (Eder Garcia, min.74), Alejandro Rego (Mikel Vesga, min.69), Selton Sanchez (Oihan Sancet, min.46), Unai Gomez (Robert Navarro, min.11), Alex Berenguer, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.69).



BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Marc Bernal (Pedri, min.46), Lamine Yamal, Dani Olmo (Fermin Lopez, min.62), Marcus Rashford (Raphinha, min.62), Marc Casado (Ronald Araujo, min.78), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.62).



--GOLES.

0-1, min.68: Lamine Yamal (Pedri) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Oliver De La Fuente. Amonestó a Alejandro Rego (min.50), Daniel Vivian (min.90+3), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Pau Cubarsi (min.57), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.51: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.



Min.52: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

San Mames (50,629 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Barcelona Goles 0 1 Remates Fuera 6 3 Remates 10 7 Pases Totales 262 659 Corners 2 4 Faltas 11 9 Posesión 30% 70% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 7 4 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 96 104 Ataques Peligrosos 25 34 Centros 18 12 Saques de Banda 19 16 Saques de Portería 5 13 Tratamientos 4 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 18 Paradas 1 3 Contra Golpes 6 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 9 Permanencia Athletic Bilbao 35 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 24/08/2024 LaLiga Barcelona 2-1 Athletic Bilbao 03/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Barcelona









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante 16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/03/2026 14:00 LaLiga Girona Athletic Bilbao 22/03/2026 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Betis 05/04/2026 19:00 LaLiga Getafe Athletic Bilbao









