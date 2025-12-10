Athletic 0 - 0 Paris Saint-Germain | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 0 Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el emblemático San Mames, el Athletic y el Paris Saint-Germain cerraron sin goles, en un partido correspondiente a la jornada 6 de la Champions. A pesar de la igualdad en el marcador, fue el equipo visitante quien dominó la posesión del balón con un 67% frente al 33% del conjunto local, además de generar mayor cantidad de remates, 19 en total contra 10 del Athletic. Sin embargo, la efectividad ante la portería no estuvo del lado de ninguno de los dos equipos, dejando el marcador en un empate a cero.
La disciplina fue un factor notable durante el encuentro, con el árbitro Daniel Siebert mostrando tarjetas amarillas a tres jugadores del Athletic, incluyendo a Mikel Jauregizar y Alex Berenguer, y solo una al Paris Saint-Germain, específicamente a Warren Zaire-Emery. A pesar de las interrupciones por faltas, ninguna acción crítica requirió la intervención del VAR, manteniendo el flujo del juego mayormente inalterado. Este resultado deja al Paris Saint-Germain en la tercera posición de su grupo con 13 puntos, mientras que el Athletic se sitúa en el lugar 27 con 5 puntos, reflejando la intensa competencia en la fase de grupos de la Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - PARIS SAINT-GERMAIN 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.73), Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.73), Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.78), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Asier Hierro, min.73), Nico Williams, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.62).
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos (Ilya Zabarnyi, min.46), Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Bradley Barcola (Goncalo Ramos, min.78), Senny Mayulu (Desire Doue, min.62), Khvicha Kvaratskhelia.
--GOLES.
--ÁRBITRO.
Daniel Siebert, asistido en las bandas por Jan Seidel y Rafael Foltyn, en el VAR: Benjamin Brand y Andrew Dallas. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.28), Alex Berenguer (min.49), Unai Gomez (min.90+4), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Warren Zaire-Emery (min.30), por parte del PARIS SAINT-GERMAIN.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Paris Saint-Germain
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 9
|Remates
| 10
| 19
|Corners
| 4
| 6
|Faltas
| 20
| 4
|Posesión
| 33%
| 67%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Centros
| 9
| 9
|Saques de Banda
| 15
| 19
|Saques de Portería
| 10
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 5
| 21
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Paris Saint-Germain
| 13
| 6
|4
| Atalanta
| 13
| 6
|5
| Inter
| 12
| 6
|6
| Real Madrid
| 12
| 5
|7
| Atlético
| 12
| 6
|8
| Liverpool
| 12
| 6
|9
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|11
| Chelsea
| 10
| 6
|12
| Manchester City
| 10
| 5
|13
| Sporting CP
| 10
| 6
|14
| Barcelona
| 10
| 6
|15
| Newcastle United
| 9
| 5
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Monaco
| 9
| 6
|20
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|21
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|22
| Qarabag FK
| 7
| 6
|23
| SSC Napoli
| 7
| 5
|24
| FC Copenhague
| 7
| 6
|25
| Pafos FC
| 6
| 6
|26
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|27
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|28
| Olympiacos
| 5
| 6
|29
| Brujas
| 4
| 5
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Benfica
| 3
| 5
|32
| Slavia Prague
| 3
| 6
|33
| Ajax
| 3
| 6
|34
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|35
| Villarreal
| 1
| 6
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
|26/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-3
| Tottenham Hotspur
|04/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-2
| Bayern Munich
|21/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-7
| Paris Saint-Germain
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Athletic Bilbao
|22/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol
|03/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Sporting CP
| Paris Saint-Germain
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Paris Saint-Germain
| Newcastle United