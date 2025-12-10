Athletic 0 - 0 Paris Saint-Germain | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 0 Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Athletic 0 - 0 Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 10 diciembre 2025 22:54
Madrid, 10 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el emblemático San Mames, el Athletic y el Paris Saint-Germain cerraron sin goles, en un partido correspondiente a la jornada 6 de la Champions. A pesar de la igualdad en el marcador, fue el equipo visitante quien dominó la posesión del balón con un 67% frente al 33% del conjunto local, además de generar mayor cantidad de remates, 19 en total contra 10 del Athletic. Sin embargo, la efectividad ante la portería no estuvo del lado de ninguno de los dos equipos, dejando el marcador en un empate a cero. La disciplina fue un factor notable durante el encuentro, con el árbitro Daniel Siebert mostrando tarjetas amarillas a tres jugadores del Athletic, incluyendo a Mikel Jauregizar y Alex Berenguer, y solo una al Paris Saint-Germain, específicamente a Warren Zaire-Emery. A pesar de las interrupciones por faltas, ninguna acción crítica requirió la intervención del VAR, manteniendo el flujo del juego mayormente inalterado. Este resultado deja al Paris Saint-Germain en la tercera posición de su grupo con 13 puntos, mientras que el Athletic se sitúa en el lugar 27 con 5 puntos, reflejando la intensa competencia en la fase de grupos de la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - PARIS SAINT-GERMAIN 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.73), Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.73), Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.78), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Asier Hierro, min.73), Nico Williams, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.62).

PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos (Ilya Zabarnyi, min.46), Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Bradley Barcola (Goncalo Ramos, min.78), Senny Mayulu (Desire Doue, min.62), Khvicha Kvaratskhelia.

--GOLES.


--ÁRBITRO.
Daniel Siebert, asistido en las bandas por Jan Seidel y Rafael Foltyn, en el VAR: Benjamin Brand y Andrew Dallas. Amonestó a Mikel Jauregizar (min.28), Alex Berenguer (min.49), Unai Gomez (min.90+4), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Warren Zaire-Emery (min.30), por parte del PARIS SAINT-GERMAIN.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
San Mames

-Estadísticas del partido.



Estadística Athletic de Bilbao Paris Saint-Germain
Goles 0 0
Remates Fuera 6 9
Remates 10 19
Corners 4 6
Faltas 20 4
Posesión 33% 67%
Tiros Bloqueados 2 4
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Centros 9 9
Saques de Banda 15 19
Saques de Portería 10 4
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 3
Tiros de Falta 5 21
Paradas 5 2
Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Bayern Munich 15 6
3 Paris Saint-Germain 13 6
4 Atalanta 13 6
5 Inter 12 6
6 Real Madrid 12 5
7 Atlético 12 6
8 Liverpool 12 6
9 Tottenham Hotspur 11 6
10 Borussia Dortmund 10 5
11 Chelsea 10 6
12 Manchester City 10 5
13 Sporting CP 10 6
14 Barcelona 10 6
15 Newcastle United 9 5
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Monaco 9 6
20 PSV Eindhoven 8 6
21 Bayer Leverkusen 8 5
22 Qarabag FK 7 6
23 SSC Napoli 7 5
24 FC Copenhague 7 6
25 Pafos FC 6 6
26 Union St.Gilloise 6 6
27 Athletic Bilbao 5 6
28 Olympiacos 5 6
29 Brujas 4 5
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Benfica 3 5
32 Slavia Prague 3 6
33 Ajax 3 6
34 Bodoe/Glimt 2 5
35 Villarreal 1 6
36 Kairat Almaty 1 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
26/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur
04/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Munich
21/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/12/2025 16:15 LaLiga Celta Athletic Bilbao
22/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol
03/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Paris Saint-Germain.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/01/2026 21:00 Champions Sporting CP Paris Saint-Germain
28/01/2026 21:00 Champions Paris Saint-Germain Newcastle United


