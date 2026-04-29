Atlético de Madrid 1 - 1 Arsenal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 1 Arsenal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid empató este miércoles 1-1 con el Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions, celebrado en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto visitante se adelantó en el marcador al filo del descanso con un penalti ejecutado por Viktor Gyoekeres en el minuto 44, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión inicial del árbitro. En la segunda mitad, los locales respondieron con un gol de penalti de Julian Alvarez en el minuto 56, también otorgado tras la intervención del VAR. El equipo madrileño mostró mayor iniciativa en el juego, dominando en remates y posesión de balón, aunque no logró materializar más ocasiones. Antoine Griezmann fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Atlético de Madrid. Un segundo penalti a favor del Arsenal fue anulado tras revisión del VAR en el minuto 82, lo que mantuvo el empate en el marcador.

El partido estuvo marcado por las decisiones del VAR, con varias revisiones que influyeron en el desarrollo del juego. Además de los penaltis otorgados, el VAR intervino para anular un penalti a favor del Arsenal en el minuto 82, tras una falta cometida por David Hancko. A pesar de las oportunidades generadas, ambos equipos deberán esperar al partido de vuelta para definir quién avanzará a la final de la competición. Con este resultado, el Atlético de Madrid y el Arsenal se mantienen en igualdad de condiciones para el enfrentamiento decisivo en Londres.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - ARSENAL 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.46), Koke, Johnny Cardoso (Nahuel Molina, min.88), Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julian Alvarez (Alejandro Baena, min.77).



ARSENAL: David Raya; Ben White (Cristhian Mosquera, min.86), William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie; Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Oedegaard (Eberechi Eze, min.57); Noni Madueke (Bukayo Saka, min.68), Viktor Gyoekeres (Gabriel Jesus, min.68), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard, min.68).



--GOLES.

0-1, min.44: Viktor Gyoekeres, de penalti.

1-1, min.56: Julian Alvarez, de penalti.

Penalty pitado a favor del Arsenal anulado, que había cometido David Hancko en el minuto 78 .





--ÁRBITRO.

Danny Makkelie, asistido en las bandas por Hessel Steegstra y Jan De Vries, en el VAR: Dennis Higler y Pol van Boekel. Amonestó a David Hancko (min.78), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. por parte del ARSENAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.43: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para Arsenal.



Min.44: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Arsenal!



Min.54: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Atlético Madrid.



Min.55: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió su decisión y decidió otorgar un penal para el Atlético Madrid.



Min.79: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Arsenal.



Min.82: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para Arsenal.



Min.78: ¡PENALTI! - David Hancko del Atlético Madrid comete un penalti contra Eberechi Eze.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Arsenal Goles 1 1 Remates Fuera 6 4 Remates 17 8 Pases Totales 469 465 Corners 6 1 Faltas 7 11 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 75 107 Ataques Peligrosos 38 45 Centros 18 6 Saques de Banda 21 11 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 0 1 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 12 7 Paradas 1 3 Contra Golpes 2 2



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético









-Últimos Resultados del Arsenal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 15/04/2026 Champions Arsenal 0-0 Sporting CP 07/04/2026 Champions Sporting CP 0-1 Arsenal 17/03/2026 Champions Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen 11/03/2026 Champions Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/05/2026 16:15 LaLiga Valencia Atlético 05/05/2026 21:00 Champions Arsenal Atlético 09/05/2026 18:30 LaLiga Atlético Celta









-Próximos partidos del Arsenal.

