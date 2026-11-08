Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este miércoles por 1-2 al Atlético de Madrid en un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros en el minuto 10, pero Fermin Lopez igualó el marcador justo antes del descanso. En la segunda mitad, nuevamente Fermin Lopez, quien fue el jugador más participativo en el ataque del conjunto azulgrana, anotó el gol de la victoria en el minuto 66. El equipo visitante dominó el encuentro con un 63% de posesión y 19 remates, destacando su control del juego frente a un Atlético que, a pesar de su esfuerzo, no logró revertir el marcador. Con esta victoria, el Barcelona se mantiene en la cima de la clasificación con 36 puntos, asegurando su liderato en LaLiga.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - BARCELONA 2 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Jonathan David, min.78), Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.72), Koke (Morten Hjulmand, min.72); Kang-In Lee (Alexander Soerloth, min.60), Julian Alvarez.
BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas (Frenkie de Jong, min.46), Joao Cancelo (Andreas Christensen, min.60), Pau Cubarsi, Gerard Martin; Fermin Lopez (Gavi, min.74), Pedri, Marc Bernal (Eric Garcia, min.74); Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.86).
-GOLES
1-0, min.10: Giuliano Simeone (Julian Alvarez) .
1-1, min.45: Fermin Lopez.
1-2, min.66: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .
-ÁRBITRO
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Guillermo Cuadra. Amonestó a Alejandro Baena (min.43), Marcos Llorente (min.87), Marc Pubill (min.88), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Marc Bernal (min.74), por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Riyadh Air Metropolitano (69,788 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Barcelona
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 10
|Remates
| 9
| 19
|Pases Totales
| 221
| 310
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 14
| 14
|Posesión
| 37%
| 63%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 5
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 58
| 134
|Ataques Peligrosos
| 33
| 61
|Centros
| 7
| 8
|Saques de Banda
| 13
| 13
|Saques de Portería
| 12
| 6
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 19
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 7
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
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| 1-2
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| Barcelona
| 0-2
| Atlético
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| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
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| 0-2
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| 1-1
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| 4-2
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