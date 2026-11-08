Atlético de Madrid 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Barcelona ha ganado este miércoles por 1-2 al Atlético de Madrid en un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros en el minuto 10, pero Fermin Lopez igualó el marcador justo antes del descanso. En la segunda mitad, nuevamente Fermin Lopez, quien fue el jugador más participativo en el ataque del conjunto azulgrana, anotó el gol de la victoria en el minuto 66. El equipo visitante dominó el encuentro con un 63% de posesión y 19 remates, destacando su control del juego frente a un Atlético que, a pesar de su esfuerzo, no logró revertir el marcador. Con esta victoria, el Barcelona se mantiene en la cima de la clasificación con 36 puntos, asegurando su liderato en LaLiga.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - BARCELONA 2 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Jonathan David, min.78), Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.72), Koke (Morten Hjulmand, min.72); Kang-In Lee (Alexander Soerloth, min.60), Julian Alvarez.BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas (Frenkie de Jong, min.46), Joao Cancelo (Andreas Christensen, min.60), Pau Cubarsi, Gerard Martin; Fermin Lopez (Gavi, min.74), Pedri, Marc Bernal (Eric Garcia, min.74); Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.86).

-GOLES

1-0, min.10: Giuliano Simeone (Julian Alvarez) .1-1, min.45: Fermin Lopez.1-2, min.66: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .

-ÁRBITRO

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Guillermo Cuadra. Amonestó a Alejandro Baena (min.43), Marcos Llorente (min.87), Marc Pubill (min.88), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Marc Bernal (min.74), por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano (69,788 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Barcelona Goles 1 2 Remates Fuera 4 10 Remates 9 19 Pases Totales 221 310 Corners 4 2 Faltas 14 14 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 5 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 58 134 Ataques Peligrosos 33 61 Centros 7 8 Saques de Banda 13 13 Saques de Portería 12 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 19 Paradas 2 3 Contra Golpes 7 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 18 12 18 Descenso Elche 10 12 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

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