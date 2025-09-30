Atlético de Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid logró una contundente victoria por 5-1 ante el Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano, con un dominio absoluto desde el inicio del encuentro. Giacomo Raspadori abrió el marcador en el minuto 4, Robin Le Normand amplió la ventaja en el minuto 33 y Antoine Griezmann cerró la primera parte con el 3-0. En la segunda mitad, Jonathan Burkardt recortó distancias, pero Giuliano Simeone y Julian Alvarez, este último de penalti, sentenciaron el partido. Julian Alvarez fue el jugador más destacado, participando en tres goles, mientras que el Atlético de Madrid mostró superioridad tanto en posesión como en remates, con 19 disparos por los 6 del conjunto alemán.
El partido tuvo un episodio destacado con la anulación de un gol de Antoine Griezmann en el minuto 67 tras revisión del VAR, y la posterior concesión de un penalti a favor del Atlético de Madrid en el minuto 81, que Alvarez transformó. El árbitro Slavko Vincic mostró tarjetas amarillas a Clement Lenglet por los locales y a Nathaniel Brown por los visitantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 5 - EINTRACHT FRANKFURT 1 (3-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Conor Gallagher, Pablo Barrios (Nico Gonzalez, min.75), Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.75), Giacomo Raspadori (Koke, min.55); Antoine Griezmann (Carlos Martin, min.90), Julian Alvarez (Alejandro Baena, min.90).
EINTRACHT FRANKFURT: Kaua; Nnamdi Collins (Aurele Amenda, min.58), Robin Koch, Arthur Theate, Nathaniel Brown (Jean Bahoya, min.72); Ellyes Skhiri (Oscar Hoejlund, min.58), Fares Chaibi, Ritsu Doan (Mario Goetze, min.75), Can Uzun (Hugo Larsson, min.58), Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt.
--GOLES.
1-0, min.4: Giacomo Raspadori.
2-0, min.33: Robin Le Normand.
3-0, min.45(+1): Antoine Griezmann (Julian Alvarez) .
3-1, min.57: Jonathan Burkardt (Ansgar Knauff) .
4-1, min.70: Giuliano Simeone (Julian Alvarez) .
5-1, min.82: Julian Alvarez, de penalti.
Gol anulado a Antoine Griezmann del Atlético en el minuto 67 .
--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Alen Borosak y Pol van Boekel. Amonestó a Clement Lenglet (min.14), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Nathaniel Brown (min.42), por parte del EINTRACHT FRANKFURT.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.67: ¡G O O O O A A A L! ¡Atlético de Madrid anota! Antoine Griezmann está en la lista de goleadores.
Min.68: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.80: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Atlético de Madrid.
Min.81: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió su decisión y decidió conceder un penalti al Atlético de Madrid.
Min.68: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Atlético de Madrid es anulado.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Eintracht Frankfurt
|Goles
| 5
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 1
|Remates
| 19
| 6
|Pases Totales
| 272
| 280
|Corners
| 5
| 2
|Faltas
| 10
| 7
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 40
| 69
|Ataques Peligrosos
| 30
| 17
|Centros
| 23
| 14
|Saques de Banda
| 15
| 12
|Saques de Portería
| 3
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 12
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Inter
| 6
| 2
|4
| Paris Saint-Germain
| 3
| 1
|5
| Atlético
| 3
| 2
|6
| Sporting CP
| 3
| 1
|7
| Club Brugge
| 3
| 2
|8
| Union St.Gilloise
| 3
| 1
|9
| Arsenal
| 3
| 1
|10
| Manchester City
| 3
| 1
|11
| Qarabag FK
| 3
| 1
|12
| Liverpool
| 3
| 1
|13
| Barcelona
| 3
| 1
|14
| Tottenham Hotspur
| 3
| 1
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Atalanta
| 3
| 2
|17
| Borussia Dortmund
| 1
| 1
|18
| Juventus
| 1
| 1
|19
| Bodoe/Glimt
| 1
| 1
|19
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|21
| FC Koebenhavn
| 1
| 1
|22
| Olympiacos
| 1
| 1
|23
| Slavia Prague
| 1
| 2
|24
| Pafos FC
| 1
| 2
|25
| Benfica
| 0
| 1
|26
| Marseille
| 0
| 1
|27
| Newcastle United
| 0
| 1
|28
| Villarreal
| 0
| 1
|29
| Chelsea
| 0
| 1
|30
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|31
| Ajax
| 0
| 1
|31
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|31
| SSC Napoli
| 0
| 1
|34
| Monaco
| 0
| 1
|35
| Galatasaray
| 0
| 1
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
-Últimos Resultados del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 5-1
| Galatasaray
|15/03/2023
| Champions
| SSC Napoli
| 3-0
| Eintracht Frankfurt
|21/02/2023
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-2
| SSC Napoli
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Atlético
|18/10/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Osasuna
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Arsenal
| Atlético
-Próximos partidos del Eintracht Frankfurt.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/10/2025 21:00
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| Liverpool
|04/11/2025 18:45
| Champions
| SSC Napoli
| Eintracht Frankfurt
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| Atalanta