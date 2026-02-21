Atlético de Madrid 4 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 4 - 2 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 4-2 al Espanyol, en un partido donde la posesión y los remates reflejaron el dominio del equipo local. El Atlético de Madrid, con una posesión del 61% y un total de 18 remates, frente a los 8 del Espanyol, logró convertir su superioridad en el campo en un resultado positivo. Los goles de Alexander Soerloth, asistido por Marcos Llorente y Matteo Ruggeri en dos ocasiones, junto con los tantos de Giuliano Simeone y Ademola Lookman, consolidaron la victoria. Por parte del Espanyol, Jofre Carreras abrió el marcador y Edu Exposito añadió el segundo, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.
En términos de clasificación, este resultado deja al Atlético de Madrid con 48 puntos en 25 partidos, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions, mientras que el Espanyol, con 35 puntos tras 25 encuentros, se sitúa en una posición intermedia sin riesgo inmediato de descenso. La actuación del VAR no tuvo incidencias que alteraran decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo natural del juego. La figura más destacada en el ataque fue Alexander Soerloth, cuya doble anotación y constante peligro fueron clave para el desenlace favorable al conjunto local.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 4 - ESPANYOL 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente (Nahuel Molina, min.74), Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.84), Johnny Cardoso, Alejandro Baena (Koke, min.61), Matteo Ruggeri, Antoine Griezmann (Thiago Almada, min.74), Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.61), Alexander Soerloth.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel (Ramon Terrats, min.57), Fernando Calero, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras (Pere Milla, min.77), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.70), Pol Lozano (Edu Exposito, min.70), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.70).
--GOLES.
0-1, min.6: Jofre Carreras.
1-1, min.21: Alexander Soerloth (Marcos Llorente) .
2-1, min.49: Giuliano Simeone (Alejandro Baena) .
3-1, min.58: Ademola Lookman (Matteo Ruggeri) .
4-1, min.72: Alexander Soerloth (Matteo Ruggeri) .
4-2, min.80: Edu Exposito.
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Javier Iglesias y Daniel Trujillo. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Cyril Ngonge (min.83), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Espanyol
|Goles
| 4
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 18
| 8
|Pases Totales
| 664
| 415
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 8
| 9
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 0
|Ataques
| 140
| 83
|Ataques Peligrosos
| 62
| 33
|Centros
| 27
| 13
|Saques de Banda
| 19
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 8
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 6
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 48
| 25
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|29/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Atlético
|28/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-0
| Espanyol
|24/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 3-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|18/02/2026
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Atlético
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/02/2026 18:45
| Champions
| Atlético
| Brujas
|28/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Atlético
|07/03/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Espanyol
|09/03/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Oviedo
|15/03/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Espanyol