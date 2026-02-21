Atlético de Madrid 4 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 febrero 2026 23:03
Madrid, 21 de febrero de 2026.

En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 4-2 al Espanyol, en un partido donde la posesión y los remates reflejaron el dominio del equipo local. El Atlético de Madrid, con una posesión del 61% y un total de 18 remates, frente a los 8 del Espanyol, logró convertir su superioridad en el campo en un resultado positivo. Los goles de Alexander Soerloth, asistido por Marcos Llorente y Matteo Ruggeri en dos ocasiones, junto con los tantos de Giuliano Simeone y Ademola Lookman, consolidaron la victoria. Por parte del Espanyol, Jofre Carreras abrió el marcador y Edu Exposito añadió el segundo, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro. En términos de clasificación, este resultado deja al Atlético de Madrid con 48 puntos en 25 partidos, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions, mientras que el Espanyol, con 35 puntos tras 25 encuentros, se sitúa en una posición intermedia sin riesgo inmediato de descenso. La actuación del VAR no tuvo incidencias que alteraran decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo natural del juego. La figura más destacada en el ataque fue Alexander Soerloth, cuya doble anotación y constante peligro fueron clave para el desenlace favorable al conjunto local.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 4 - ESPANYOL 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente (Nahuel Molina, min.74), Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.84), Johnny Cardoso, Alejandro Baena (Koke, min.61), Matteo Ruggeri, Antoine Griezmann (Thiago Almada, min.74), Ademola Lookman (Julian Alvarez, min.61), Alexander Soerloth.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel (Ramon Terrats, min.57), Fernando Calero, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Jofre Carreras (Pere Milla, min.77), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.70), Pol Lozano (Edu Exposito, min.70), Kike Garcia (Roberto Fernandez, min.70).

--GOLES.
0-1, min.6: Jofre Carreras.
1-1, min.21: Alexander Soerloth (Marcos Llorente) .
2-1, min.49: Giuliano Simeone (Alejandro Baena) .
3-1, min.58: Ademola Lookman (Matteo Ruggeri) .
4-1, min.72: Alexander Soerloth (Matteo Ruggeri) .
4-2, min.80: Edu Exposito.


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Javier Iglesias y Daniel Trujillo. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Cyril Ngonge (min.83), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Atlético de Madrid Espanyol
Goles 4 2
Remates Fuera 6 3
Remates 18 8
Pases Totales 664 415
Corners 5 3
Faltas 8 9
Posesión 61% 39%
Tiros Bloqueados 3 3
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 4 0
Ataques 140 83
Ataques Peligrosos 62 33
Centros 27 13
Saques de Banda 19 14
Saques de Portería 4 8
Tratamientos 3 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 11 8
Paradas 0 4
Contra Golpes 6 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 60 25
2 Champions Barcelona 58 24
3 Champions Villarreal 48 24
4 Champions Atlético 48 25
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Espanyol 35 25
18 Descenso Mallorca 24 24
19 Descenso Levante 18 24
20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético
28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol
24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/02/2026 18:45 Champions Atlético Brujas
28/02/2026 21:00 LaLiga Real Oviedo Atlético
07/03/2026 18:30 LaLiga Atlético Real Sociedad




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/03/2026 14:00 LaLiga Elche Espanyol
09/03/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Oviedo
15/03/2026 14:00 LaLiga Mallorca Espanyol


