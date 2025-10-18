Atlético de Madrid 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.

El Atlético de Madrid se impuso por 1-0 al Osasuna en un partido disputado el sábado 18 de octubre de 2025 a las 9:00 de la noche. El único gol del encuentro lo anotó Thiago Almada en el minuto 69, tras una asistencia de Giuliano Simeone. El Atlético de Madrid llevó la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón, mientras que Osasuna tuvo un papel más secundario. Cabe destacar que en el minuto 9 se anuló un gol al Atlético de Madrid por posición adelantada, tras la revisión del VAR.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke (Alexander Soerloth, min.54), Alejandro Baena (Thiago Almada, min.63), Nico Gonzalez (Giuliano Simeone, min.43); Antoine Griezmann (Conor Gallagher, min.55), Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.82).



OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Raul Garcia, min.74); Valentin Rosier (Iker Benito, min.41), Lucas Torro (Enrique Barja, min.74), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.63), Jon Moncayola (Iker Munoz, min.85), Abel Bretones, Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.85), Ante Budimir.



--GOLES.

1-0, min.69: Thiago Almada (Giuliano Simeone) .

Gol anulado a Alejandro Baena del Atlético en el minuto 9 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Koke (min.30), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Alejandro Catena (min.66), Raul Garcia (min.81), Flavien Boyomo (min.90), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.9: ¡G O O O O O L! ¡Atlético de Madrid anota! Alejandro Baena está en la lista de anotadores.



Min.11: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.12: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Atlético de Madrid es revocado debido a posición adelantada.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (62,884 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 9 3 Remates 18 8 Pases Totales 284 140 Corners 4 2 Faltas 10 11 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 0 3 Fueras de Juego 6 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Centros 18 15 Saques de Banda 15 16 Saques de Portería 5 14 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 6 Tiros de Falta 12 16 Paradas 2 8 Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 12 Permanencia Osasuna 10 9 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Girona 6 9 20 Descenso Real Sociedad 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético 12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna 28/09/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/10/2025 21:00 Champions Arsenal Atlético 27/10/2025 21:00 LaLiga Betis Atlético 01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla









-Próximos partidos del Osasuna.

