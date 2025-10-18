Atlético de Madrid 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Atlético de Madrid 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: sábado, 18 octubre 2025 22:58

Madrid, 18 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid se impuso por 1-0 al Osasuna en un partido disputado el sábado 18 de octubre de 2025 a las 9:00 de la noche. El único gol del encuentro lo anotó Thiago Almada en el minuto 69, tras una asistencia de Giuliano Simeone. El Atlético de Madrid llevó la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón, mientras que Osasuna tuvo un papel más secundario. Cabe destacar que en el minuto 9 se anuló un gol al Atlético de Madrid por posición adelantada, tras la revisión del VAR.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke (Alexander Soerloth, min.54), Alejandro Baena (Thiago Almada, min.63), Nico Gonzalez (Giuliano Simeone, min.43); Antoine Griezmann (Conor Gallagher, min.55), Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.82).

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Raul Garcia, min.74); Valentin Rosier (Iker Benito, min.41), Lucas Torro (Enrique Barja, min.74), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.63), Jon Moncayola (Iker Munoz, min.85), Abel Bretones, Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.85), Ante Budimir.

--GOLES.
1-0, min.69: Thiago Almada (Giuliano Simeone) .
Gol anulado a Alejandro Baena del Atlético en el minuto 9 .


--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Koke (min.30), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Alejandro Catena (min.66), Raul Garcia (min.81), Flavien Boyomo (min.90), por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.9: ¡G O O O O O L! ¡Atlético de Madrid anota! Alejandro Baena está en la lista de anotadores.

Min.11: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.

Min.12: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Atlético de Madrid es revocado debido a posición adelantada.


--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (62,884 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Atlético de Madrid Osasuna
Goles 1 0
Remates Fuera 9 3
Remates 18 8
Pases Totales 284 140
Corners 4 2
Faltas 10 11
Posesión 59% 41%
Tiros Bloqueados 0 3
Fueras de Juego 6 1
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Centros 18 15
Saques de Banda 15 16
Saques de Portería 5 14
Tratamientos 1 2
Sustituciones 5 6
Tiros de Falta 12 16
Paradas 2 8
Contra Golpes 4 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 22 9
2 Champions Real Madrid 21 8
3 Champions Villarreal 17 9
4 Champions Atlético 16 9
5 Europa League Betis 16 9
6 Conference League Espanyol 15 9
12 Permanencia Osasuna 10 9
18 Descenso Real Oviedo 6 9
19 Descenso Girona 6 9
20 Descenso Real Sociedad 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético
12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna
28/09/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Atlético




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe
28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna
25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/10/2025 21:00 Champions Arsenal Atlético
27/10/2025 21:00 LaLiga Betis Atlético
01/11/2025 16:15 LaLiga Atlético Sevilla




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/10/2025 18:30 LaLiga Osasuna Celta
03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna
08/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Osasuna


