Atlético de Madrid 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 18 de octubre de 2025.
El Atlético de Madrid se impuso por 1-0 al Osasuna en un partido disputado el sábado 18 de octubre de 2025 a las 9:00 de la noche. El único gol del encuentro lo anotó Thiago Almada en el minuto 69, tras una asistencia de Giuliano Simeone. El Atlético de Madrid llevó la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón, mientras que Osasuna tuvo un papel más secundario. Cabe destacar que en el minuto 9 se anuló un gol al Atlético de Madrid por posición adelantada, tras la revisión del VAR.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke (Alexander Soerloth, min.54), Alejandro Baena (Thiago Almada, min.63), Nico Gonzalez (Giuliano Simeone, min.43); Antoine Griezmann (Conor Gallagher, min.55), Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.82).
OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Raul Garcia, min.74); Valentin Rosier (Iker Benito, min.41), Lucas Torro (Enrique Barja, min.74), Ruben Garcia (Moi Gomez, min.63), Jon Moncayola (Iker Munoz, min.85), Abel Bretones, Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.85), Ante Budimir.
--GOLES.
1-0, min.69: Thiago Almada (Giuliano Simeone) .
Gol anulado a Alejandro Baena del Atlético en el minuto 9 .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Koke (min.30), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Alejandro Catena (min.66), Raul Garcia (min.81), Flavien Boyomo (min.90), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.9: ¡G O O O O O L! ¡Atlético de Madrid anota! Alejandro Baena está en la lista de anotadores.
Min.11: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.12: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Atlético de Madrid es revocado debido a posición adelantada.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (62,884 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 3
|Remates
| 18
| 8
|Pases Totales
| 284
| 140
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 10
| 11
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 3
|Fueras de Juego
| 6
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Centros
| 18
| 15
|Saques de Banda
| 15
| 16
|Saques de Portería
| 5
| 14
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 6
|Tiros de Falta
| 12
| 16
|Paradas
| 2
| 8
|Contra Golpes
| 4
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|12
| Permanencia
| Osasuna
| 10
| 9
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
|12/01/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|19/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-4
| Osasuna
|28/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Arsenal
| Atlético
|27/10/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Atlético
|01/11/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Sevilla
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/10/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Celta
|03/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Osasuna
|08/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Osasuna