Atlético de Madrid 4 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

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El Atlético de Madrid ha ganado este miércoles por 4-0 a Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido donde los colchoneros dominaron claramente tanto en posesión como en remates. Jonathan David abrió el marcador en el minuto 24, seguido por Kang-In Lee en el 54, Robin Le Normand en el 63 y Alejandro Baena en el 82. A pesar de la resistencia inicial del conjunto navarro, el equipo de Diego Simeone se mostró superior en todas las facetas del juego, con una destacada actuación de Jonathan David, quien además de anotar el primer gol, asistió en el segundo. Con esta victoria, el Atlético de Madrid suma 16 puntos y se posiciona en el segundo lugar de la tabla, superando al Real Madrid, que tiene un partido más. Por su parte, Osasuna se mantiene con 7 puntos en la decimotercera posición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 4 - OSASUNA 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero (Marc Pubill, min.68), Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo (David Hancko, min.85); Kang-In Lee, Johnny Cardoso (Morten Hjulmand, min.85), Alejandro Baena, Koke; Ademola Lookman (Arnau Ortiz, min.68), Jonathan David (Giuliano Simeone, min.68).OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide (Jon Moncayola, min.71), Rockson Yeboah, Flavien Boyomo, Unai Santos, Abel Bretones; Jonathan Dubasin (Enrique Barja, min.59), Asier Osambela (Romain Del Castillo, min.75), Raul Moro (Ruben Garcia, min.60), Lucas Torro, Raul Garcia (Ante Budimir, min.60).

-GOLES

1-0, min.24: Jonathan David.2-0, min.54: Kang-In Lee (Jonathan David) .3-0, min.63: Robin Le Normand.4-0, min.82: Alejandro Baena (Johnny Cardoso) .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Abraham Perez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Ademola Lookman (min.50), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Ruben Garcia (min.86), Abel Bretones (min.90+3), por parte de OSASUNA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano (60,869 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Osasuna Goles 4 0 Remates Fuera 7 1 Remates 25 3 Pases Totales 656 314 Corners 8 0 Faltas 8 12 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 7 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 133 82 Ataques Peligrosos 66 21 Centros 27 5 Saques de Banda 17 17 Saques de Portería 7 8 Tratamientos 0 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 9 Paradas 1 7 Contra Golpes 0 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Atlético 13 6 4 Champions Sevilla 13 6 5 Europa League Betis 12 5 6 Conference League Alavés 10 6 13 Permanencia Osasuna 7 6 18 Descenso Malaga 3 5 19 Descenso Villarreal 2 5 20 Descenso Elche 2 6

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