Atlético de Madrid 3 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid logró una victoria ajustada por 3-2 ante el Rayo en un partido intenso disputado en el Riyadh Air Metropolitano, con Julian Alvarez como protagonista al firmar un hat-trick decisivo. Los locales dominaron el encuentro con un 61% de posesión y 17 remates, mostrando mayor iniciativa durante todo el partido, mientras que el VAR intervino en el minuto 79 confirmando un gol para el Rayo que inicialmente no había sido concedido.
Julian Alvarez fue el jugador más destacado, anotando los tres goles de su equipo en los minutos 15, 80 y 88, siendo clave para la victoria del Atlético de Madrid. El partido tuvo momentos de tensión con múltiples tarjetas amarillas, siete en total, que evidenciaron la intensidad del encuentro, aunque ninguna derivó en expulsión. Con este resultado, el Atlético de Madrid suma 9 puntos y escala posiciones en la tabla, mientras que el Rayo se mantiene en la zona baja con 5 puntos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - RAYO VALLECANO 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina (Giuliano Simeone, min.56), Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Javi Galan (Giacomo Raspadori, min.73); Pablo Barrios, Koke (Nico Gonzalez, min.56), Conor Gallagher (Marc Pubill, min.82); Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Andrei Ratiu, Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.65), Unai Lopez (Pedro Diaz, min.79), Fran Perez (Alvaro Garcia, min.65); Isi Palazon (Gerard Gumbau, min.85), Alexandre Zurawski (Alfonso Espino, min.65).
--GOLES.
1-0, min.15: Julian Alvarez (Marcos Llorente) .
1-1, min.45(+1): Pep Chavarria (Unai Lopez) .
1-2, min.77: Alvaro Garcia (Isi Palazon) .
2-2, min.80: Julian Alvarez.
3-2, min.88: Julian Alvarez (Giuliano Simeone) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Marcos Cerdan y Jorge Bueno, en el VAR: Daniel Trujillo y Raul Gonzalez. Amonestó a Koke (min.51), Marcos Llorente (min.86), Robin Le Normand (min.90+6), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Ivan Balliu (min.54), Pep Chavarria (min.87), Pathe Ciss (min.90+2), Andrei Ratiu (min.90+8), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.78: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.
Min.79: ¡GOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para Rayo.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Rayo Vallecano
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 6
|Remates
| 17
| 9
|Pases Totales
| 575
| 370
|Corners
| 8
| 6
|Faltas
| 5
| 11
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 3
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 102
| 88
|Ataques Peligrosos
| 71
| 29
|Centros
| 15
| 10
|Saques de Banda
| 22
| 21
|Saques de Portería
| 9
| 11
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 8
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 2
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 10
| 6
|8
| Permanencia
| Atlético
| 9
| 6
|14
| Permanencia
| Rayo
| 5
| 6
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|24/04/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Rayo
|22/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Atlético
|31/01/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Rayo
|28/08/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-7
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/09/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Real Madrid
|30/09/2025 21:00
| Champions
| Atlético
| Eintracht Frankfurt
|05/10/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Atlético
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Sevilla
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo
|19/10/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Rayo