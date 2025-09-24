Atlético de Madrid 3 - 2 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 3 - 2 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Atlético de Madrid 3 - 2 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 23:33

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid logró una victoria ajustada por 3-2 ante el Rayo en un partido intenso disputado en el Riyadh Air Metropolitano, con Julian Alvarez como protagonista al firmar un hat-trick decisivo. Los locales dominaron el encuentro con un 61% de posesión y 17 remates, mostrando mayor iniciativa durante todo el partido, mientras que el VAR intervino en el minuto 79 confirmando un gol para el Rayo que inicialmente no había sido concedido.

Julian Alvarez fue el jugador más destacado, anotando los tres goles de su equipo en los minutos 15, 80 y 88, siendo clave para la victoria del Atlético de Madrid. El partido tuvo momentos de tensión con múltiples tarjetas amarillas, siete en total, que evidenciaron la intensidad del encuentro, aunque ninguna derivó en expulsión. Con este resultado, el Atlético de Madrid suma 9 puntos y escala posiciones en la tabla, mientras que el Rayo se mantiene en la zona baja con 5 puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - RAYO VALLECANO 2 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina (Giuliano Simeone, min.56), Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Javi Galan (Giacomo Raspadori, min.73); Pablo Barrios, Koke (Nico Gonzalez, min.56), Conor Gallagher (Marc Pubill, min.82); Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Ivan Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Andrei Ratiu, Oscar Valentin (Pathe Ciss, min.65), Unai Lopez (Pedro Diaz, min.79), Fran Perez (Alvaro Garcia, min.65); Isi Palazon (Gerard Gumbau, min.85), Alexandre Zurawski (Alfonso Espino, min.65).

--GOLES.
1-0, min.15: Julian Alvarez (Marcos Llorente) .
1-1, min.45(+1): Pep Chavarria (Unai Lopez) .
1-2, min.77: Alvaro Garcia (Isi Palazon) .
2-2, min.80: Julian Alvarez.
3-2, min.88: Julian Alvarez (Giuliano Simeone) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Marcos Cerdan y Jorge Bueno, en el VAR: Daniel Trujillo y Raul Gonzalez. Amonestó a Koke (min.51), Marcos Llorente (min.86), Robin Le Normand (min.90+6), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Ivan Balliu (min.54), Pep Chavarria (min.87), Pathe Ciss (min.90+2), Andrei Ratiu (min.90+8), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.78: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Rayo.

Min.79: ¡GOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y concede un gol para Rayo.


--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Atlético de Madrid Rayo Vallecano
Goles 3 2
Remates Fuera 8 6
Remates 17 9
Pases Totales 575 370
Corners 8 6
Faltas 5 11
Posesión 61% 39%
Tiros Bloqueados 2 0
Fueras de Juego 3 2
Tarjetas Amarillas 3 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 2
Ataques 102 88
Ataques Peligrosos 71 29
Centros 15 10
Saques de Banda 22 21
Saques de Portería 9 11
Tratamientos 0 1
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 13 8
Paradas 1 4
Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Getafe 10 6
8 Permanencia Atlético 9 6
14 Permanencia Rayo 5 6
18 Descenso Real Oviedo 3 5
19 Descenso Mallorca 2 6
20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo
22/09/2024 LaLiga Rayo 1-1 Atlético
31/01/2024 LaLiga Atlético 2-1 Rayo
28/08/2023 LaLiga Rayo 0-7 Atlético




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/09/2025 16:15 LaLiga Atlético Real Madrid
30/09/2025 21:00 Champions Atlético Eintracht Frankfurt
05/10/2025 21:00 LaLiga Celta Atlético




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla
05/10/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Rayo
19/10/2025 18:30 LaLiga Levante Rayo


