Atlético de Madrid 5 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid logró una contundente victoria por 5-2 sobre el Real Madrid en un partido vibrante disputado en el Riyadh Air Metropolitano, con un encuentro marcado por la efectividad de Julian Alvarez, quien anotó dos goles, uno de penalti, y por la participación clave de Antoine Griezmann, quien sentenció el marcador en el tramo final. El conjunto rojiblanco dominó el encuentro con un mayor número de remates y posesión, mostrando superioridad especialmente en la segunda mitad del partido.

Un momento destacado fue la anulación de un gol de Clement Lenglet por el VAR en el minuto 44, que finalmente no subió al marcador. El partido tuvo alternativas en el marcador, con goles de Robin Le Normand, Alexander Soerloth, Kylian Mbappe y Arda Guler, pero el Atlético de Madrid sentenció con autoridad en los últimos minutos, consolidando una victoria que le permite escalar posiciones en la tabla.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 5 - REAL MADRID 2 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko (Javi Galan, min.83); Giuliano Simeone (Alejandro Baena, min.90+2), Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez (Antoine Griezmann, min.83); Alexander Soerloth (Conor Gallagher, min.67), Julian Alvarez (Nahuel Molina, min.90+2).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal (Eduardo Camavinga, min.59), Eder Militao (Raul Asencio, min.46), Dean Huijsen (Gonzalo Garcia, min.89), Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Franco Mastantuono, min.59), Jude Bellingham (Rodrygo, min.70), Vinicius Junior, Kylian Mbappe.



--GOLES.

1-0, min.14: Robin Le Normand (Giuliano Simeone) .

1-1, min.25: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

1-2, min.36: Arda Guler (Vinicius Junior) .

2-2, min.45(+3): Alexander Soerloth (Koke) .

3-2, min.51: Julian Alvarez, de penalti.

4-2, min.63: Julian Alvarez.

5-2, min.90(+4): Antoine Griezmann (Alejandro Baena) .

Gol anulado a Clement Lenglet del Atlético en el minuto 44 .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Alexander Soerloth (min.22), Nico Gonzalez (min.40), Clement Lenglet (min.56), Giuliano Simeone (min.82), Conor Gallagher (min.90+5), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Arda Guler (min.50), Raul Asencio (min.58), Alvaro Carreras (min.62), Franco Mastantuono (min.90+6), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.44: ¡G O O O O A A A L! ¡Gol del Atlético de Madrid! Clement Lenglet marca.



Min.44: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.



Min.45: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Atlético de Madrid es anulado debido a una falta cometida previamente.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (69,167 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Real Madrid Goles 5 2 Remates Fuera 4 2 Remates 14 5 Corners 7 2 Faltas 16 14 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 5 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 2 Ataques 73 121 Ataques Peligrosos 35 43 Centros 16 11 Saques de Banda 14 13 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 17 Paradas 0 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 12 7 5 Europa League Getafe 11 7 6 Conference League Elche 10 6 8 Permanencia Atlético 9 6 18 Descenso Real Oviedo 3 6 19 Descenso Girona 3 7 20 Descenso Mallorca 2 6



