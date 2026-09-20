Atlético de Madrid 2 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 20 septiembre 2026 18:19
Seguir en

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Atlético de Madrid ha ganado este domingo por 2-1 al Real Madrid en un emocionante derbi madrileño, marcado por la expulsión de Dean Huijsen en el minuto 52, que resultó ser un punto de inflexión en el encuentro. Los colchoneros, que dominaron el partido con un 62% de posesión y 15 remates, se adelantaron en el marcador gracias a un penalti convertido por Alejandro Grimaldo en el minuto 53. Apenas seis minutos después, Jonathan David amplió la ventaja para el equipo local. A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto blanco logró recortar distancias en el minuto 89 con un gol de Antonio Ruediger, asistido por Bernardo Silva. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se coloca en la segunda posición de la tabla, mientras que el Real Madrid se mantiene en el tercer puesto.

La expulsión de Dean Huijsen fue determinante en el desarrollo del juego, ya que ocurrió justo antes del gol de penalti de Grimaldo. El equipo de Diego Simeone mostró un juego más ofensivo, liderado por Jonathan David, quien fue el jugador más participativo en ataque. El Atlético de Madrid, con esta victoria, se consolida en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Real Madrid deberá mejorar su rendimiento para no perder terreno en la competición. La intervención del VAR en el minuto 52 fue crucial, ya que cambió la decisión inicial del árbitro, resultando en la tarjeta roja para Huijsen, lo que dejó al Real Madrid con un jugador menos en un momento crítico del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill (Koke, min.46), Cristian Romero (Robin Le Normand, min.89), David Hancko; Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Kang-In Lee (Morten Hjulmand, min.89), Alejandro Baena (Ademola Lookman, min.67), Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo, Jonathan David (Julian Alvarez, min.62).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.71), Arda Guler (Antonio Ruediger, min.54), Jude Bellingham (Bernardo Silva, min.82), Vinicius Junior (Yan Diomande, min.54), Kylian Mbappe.

-GOLES

1-0, min.53: Alejandro Grimaldo, de penalti.
2-0, min.59: Jonathan David (Giuliano Simeone) .
2-1, min.89: Antonio Ruediger (Bernardo Silva) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 6 .

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Marc Pubill (min.35), Cristian Romero (min.38), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Denzel Dumfries (min.49), Jude Bellingham (min.78), y, además expulsó con tarjeta roja Dean Huijsen (min.52), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.37: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Jude Bellingham (Real Madrid).
Min.49: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Dean Huijsen (Real Madrid).
Min.38: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Atlético Madrid.
Min.38: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Jude Bellingham (Real Madrid).
Min.51: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Real Madrid.
Min.52: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Dean Huijsen (Real Madrid) en lugar de amonestarlo.

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Real Madrid
Goles 2 1
Remates Fuera 3 4
Remates 15 8
Pases Totales 617 393
Corners 3 1
Faltas 19 6
Posesión 62% 38%
Tiros Bloqueados 4 1
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 1 1
Ataques 114 84
Ataques Peligrosos 55 36
Centros 14 11
Saques de Banda 15 17
Saques de Portería 5 4
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 8 21
Paradas 2 5
Contra Golpes 2 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 21 7
2 Champions Atlético 16 7
3 Champions Real Madrid 15 7
4 Champions Betis 15 6
5 Europa League Sevilla 13 7
6 Conference League Alavés 11 7
18 Descenso Elche 5 7
19 Descenso Valencia 4 6
20 Descenso Malaga 3 7

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
12/03/2025 Champions League Final Stage Atlético 3-4 Real Madrid
04/03/2025 Champions League Final Stage Real Madrid 2-1 Atlético

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid

Próximos partidos de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/10/2026 16:15 LaLiga Alavés Atlético
13/10/2026 21:00 Champions Atlético Manchester United
17/10/2026 14:00 LaLiga Espanyol Atlético

Próximos partidos de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/10/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Villarreal
14/10/2026 21:00 Champions Roma Real Madrid
18/10/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Sevilla
Contador

Contenido patrocinado