Atlético de Madrid 2 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

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El Atlético de Madrid ha ganado este domingo por 2-1 al Real Madrid en un emocionante derbi madrileño, marcado por la expulsión de Dean Huijsen en el minuto 52, que resultó ser un punto de inflexión en el encuentro. Los colchoneros, que dominaron el partido con un 62% de posesión y 15 remates, se adelantaron en el marcador gracias a un penalti convertido por Alejandro Grimaldo en el minuto 53. Apenas seis minutos después, Jonathan David amplió la ventaja para el equipo local. A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto blanco logró recortar distancias en el minuto 89 con un gol de Antonio Ruediger, asistido por Bernardo Silva. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se coloca en la segunda posición de la tabla, mientras que el Real Madrid se mantiene en el tercer puesto.

La expulsión de Dean Huijsen fue determinante en el desarrollo del juego, ya que ocurrió justo antes del gol de penalti de Grimaldo. El equipo de Diego Simeone mostró un juego más ofensivo, liderado por Jonathan David, quien fue el jugador más participativo en ataque. El Atlético de Madrid, con esta victoria, se consolida en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el Real Madrid deberá mejorar su rendimiento para no perder terreno en la competición. La intervención del VAR en el minuto 52 fue crucial, ya que cambió la decisión inicial del árbitro, resultando en la tarjeta roja para Huijsen, lo que dejó al Real Madrid con un jugador menos en un momento crítico del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill (Koke, min.46), Cristian Romero (Robin Le Normand, min.89), David Hancko; Johnny Cardoso, Giuliano Simeone, Kang-In Lee (Morten Hjulmand, min.89), Alejandro Baena (Ademola Lookman, min.67), Marcos Llorente, Alejandro Grimaldo, Jonathan David (Julian Alvarez, min.62).REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.71), Arda Guler (Antonio Ruediger, min.54), Jude Bellingham (Bernardo Silva, min.82), Vinicius Junior (Yan Diomande, min.54), Kylian Mbappe.

-GOLES

1-0, min.53: Alejandro Grimaldo, de penalti.2-0, min.59: Jonathan David (Giuliano Simeone) .2-1, min.89: Antonio Ruediger (Bernardo Silva) .Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 6 .

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Marc Pubill (min.35), Cristian Romero (min.38), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Denzel Dumfries (min.49), Jude Bellingham (min.78), y, además expulsó con tarjeta roja Dean Huijsen (min.52), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.37: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Jude Bellingham (Real Madrid).Min.49: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Dean Huijsen (Real Madrid).Min.38: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Atlético Madrid.Min.38: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Jude Bellingham (Real Madrid).Min.51: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Real Madrid.Min.52: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Dean Huijsen (Real Madrid) en lugar de amonestarlo.

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Real Madrid Goles 2 1 Remates Fuera 3 4 Remates 15 8 Pases Totales 617 393 Corners 3 1 Faltas 19 6 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 114 84 Ataques Peligrosos 55 36 Centros 14 11 Saques de Banda 15 17 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 8 21 Paradas 2 5 Contra Golpes 2 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 21 7 2 Champions Atlético 16 7 3 Champions Real Madrid 15 7 4 Champions Betis 15 6 5 Europa League Sevilla 13 7 6 Conference League Alavés 11 7 18 Descenso Elche 5 7 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 7

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