Atlético de Madrid 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 2 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 diciembre 2025 16:00
Madrid, 13 de diciembre de 2025.

En el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid logró una victoria por 2-1 frente al Valencia, con un marcador que reflejó la intensidad y la disputa por el control del juego desde el inicio hasta el final. La primera mitad concluyó con un gol tempranero de Koke al minuto 17, poniendo en ventaja al equipo local. La respuesta del Valencia llegó en la segunda mitad con un gol de Lucas Beltran en el minuto 63, asistido por Andre Almeida, nivelando temporalmente el marcador. Sin embargo, Antoine Griezmann, con una asistencia de Marc Pubill, marcó el gol de la victoria para el Atlético de Madrid en el minuto 74. Durante el partido, se produjeron momentos clave revisados por el VAR, incluyendo un gol anulado a Pepelu del Valencia en el minuto 34 y otro gol anulado a Alexander Soerloth del Atlético de Madrid en el minuto 78, ambos por posiciones de fuera de juego. El Atlético de Madrid mostró una mayor iniciativa en el partido, reflejada en sus 13 remates y una posesión del 46%, aunque el Valencia no se quedó atrás, con 14 remates y un 54% de posesión, demostrando un juego equilibrado y competitivo por parte de ambos equipos. Este triunfo coloca al Atlético de Madrid en la cuarta posición de la tabla con 34 puntos tras 17 partidos, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions, mientras que el Valencia, con 15 puntos tras 16 partidos, se encuentra en la decimosexta posición, marcando su lucha por alejarse de los puestos de descenso.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina (Robin Le Normand, min.46), David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Pablo Barrios (Thiago Almada, min.59), Koke, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.59); Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.59), Alexander Soerloth.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Eray Coemert (Baptiste Santamaria, min.72), Jose Copete; Thierry Correia, Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.72), Pepelu (Largie Ramazani, min.82), Andre Almeida, Jesus Vazquez (Jose Gaya, min.82); Hugo Duro, Diego Lopez (Lucas Beltran, min.55).

--GOLES.
1-0, min.17: Koke.
1-1, min.63: Lucas Beltran (Andre Almeida) .
2-1, min.74: Antoine Griezmann (Marc Pubill) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 88 .
Gol anulado a Alexander Soerloth del Atlético en el minuto 78 .
Gol anulado a Pepelu del Valencia en el minuto 34 .


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Marc Pubill (min.33), Alexander Soerloth (min.42), Thiago Almada (min.90), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Hugo Duro (min.88), por parte del VALENCIA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.34: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Gol del Valencia! Pepelu está en la lista de anotadores.

Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.

Min.79: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.

Min.37: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Valencia es revocado debido a posición de fuera de juego.

Min.78: G O O O O A A A L! ¡Atlético de Madrid anota! Alexander Soerloth está en la hoja de puntuación.

Min.79: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Atlético de Madrid se revoca debido a posición de fuera de juego.


--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (61,011 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Atlético de Madrid Valencia
Goles 2 1
Remates Fuera 5 6
Remates 13 14
Pases Totales 232 292
Corners 5 7
Faltas 13 10
Posesión 46% 54%
Tiros Bloqueados 2 6
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 52 58
Ataques Peligrosos 19 25
Centros 9 10
Saques de Banda 15 17
Saques de Portería 6 7
Tratamientos 0 2
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 11 15
Paradas 1 4
Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 16
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 34 17
5 Europa League Espanyol 27 15
6 Conference League Betis 24 15
16 Permanencia Valencia 15 16
18 Descenso Mallorca 14 15
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
22/02/2025 LaLiga Valencia 0-3 Atlético
15/09/2024 LaLiga Atlético 3-0 Valencia
28/01/2024 LaLiga Atlético 2-0 Valencia
16/09/2023 LaLiga Valencia 3-0 Atlético




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
29/11/2025 LaLiga Atlético 2-0 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/12/2025 14:00 LaLiga Girona Atlético
04/01/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Atlético
18/01/2026 19:00 LaLiga Atlético Alavés




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/12/2025 21:00 LaLiga Valencia Mallorca
03/01/2026 14:00 LaLiga Celta Valencia
11/01/2026 19:00 LaLiga Valencia Elche


