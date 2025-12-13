Atlético de Madrid 2 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 2 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 13 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid logró una victoria por 2-1 frente al Valencia, con un marcador que reflejó la intensidad y la disputa por el control del juego desde el inicio hasta el final. La primera mitad concluyó con un gol tempranero de Koke al minuto 17, poniendo en ventaja al equipo local. La respuesta del Valencia llegó en la segunda mitad con un gol de Lucas Beltran en el minuto 63, asistido por Andre Almeida, nivelando temporalmente el marcador. Sin embargo, Antoine Griezmann, con una asistencia de Marc Pubill, marcó el gol de la victoria para el Atlético de Madrid en el minuto 74. Durante el partido, se produjeron momentos clave revisados por el VAR, incluyendo un gol anulado a Pepelu del Valencia en el minuto 34 y otro gol anulado a Alexander Soerloth del Atlético de Madrid en el minuto 78, ambos por posiciones de fuera de juego.
El Atlético de Madrid mostró una mayor iniciativa en el partido, reflejada en sus 13 remates y una posesión del 46%, aunque el Valencia no se quedó atrás, con 14 remates y un 54% de posesión, demostrando un juego equilibrado y competitivo por parte de ambos equipos. Este triunfo coloca al Atlético de Madrid en la cuarta posición de la tabla con 34 puntos tras 17 partidos, manteniéndose en la lucha por un lugar en la Champions, mientras que el Valencia, con 15 puntos tras 16 partidos, se encuentra en la decimosexta posición, marcando su lucha por alejarse de los puestos de descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina (Robin Le Normand, min.46), David Hancko, Matteo Ruggeri, Marc Pubill; Pablo Barrios (Thiago Almada, min.59), Koke, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.59); Julian Alvarez (Antoine Griezmann, min.59), Alexander Soerloth.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Eray Coemert (Baptiste Santamaria, min.72), Jose Copete; Thierry Correia, Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.72), Pepelu (Largie Ramazani, min.82), Andre Almeida, Jesus Vazquez (Jose Gaya, min.82); Hugo Duro, Diego Lopez (Lucas Beltran, min.55).
--GOLES.
1-0, min.17: Koke.
1-1, min.63: Lucas Beltran (Andre Almeida) .
2-1, min.74: Antoine Griezmann (Marc Pubill) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 88 .
Gol anulado a Alexander Soerloth del Atlético en el minuto 78 .
Gol anulado a Pepelu del Valencia en el minuto 34 .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Marc Pubill (min.33), Alexander Soerloth (min.42), Thiago Almada (min.90), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Hugo Duro (min.88), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.34: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Gol del Valencia! Pepelu está en la lista de anotadores.
Min.36: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.
Min.79: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Atlético de Madrid.
Min.37: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Valencia es revocado debido a posición de fuera de juego.
Min.78: G O O O O A A A L! ¡Atlético de Madrid anota! Alexander Soerloth está en la hoja de puntuación.
Min.79: GOOOOL ANULADO: Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Atlético de Madrid se revoca debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (61,011 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Valencia
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 13
| 14
|Pases Totales
| 232
| 292
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 13
| 10
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 6
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 52
| 58
|Ataques Peligrosos
| 19
| 25
|Centros
| 9
| 10
|Saques de Banda
| 15
| 17
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 15
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|16
| Permanencia
| Valencia
| 15
| 16
|18
| Descenso
| Mallorca
| 14
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|22/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Atlético
|15/09/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Valencia
|28/01/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Valencia
|16/09/2023
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Atlético
|04/01/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Atlético
|18/01/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Alavés
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/12/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Mallorca
|03/01/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Valencia
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Elche