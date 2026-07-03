Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Australia 1 - 1 Egipto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

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Australia ha quedado eliminada este viernes tras empatar 1-1 contra Egipto en el tiempo reglamentario y caer en la tanda de penaltis por 2-4 en el Dallas Stadium. El equipo africano se adelantó en el minuto 13 con un gol de Emam Ashour, mientras que Australia igualó el marcador en el minuto 55 gracias a un gol en propia puerta de Mohamed Hany. A pesar de los esfuerzos de los australianos, Egipto dominó la posesión del balón con un 58% y realizó más pases totales, lo que les permitió llevar la iniciativa en el partido. En la tanda de penaltis, Australia falló dos de sus lanzamientos, mientras que Egipto convirtió cuatro, asegurando su pase a la siguiente ronda.

En el ataque, Mohamed Salah fue el jugador más participativo para Egipto, contribuyendo significativamente en la tanda de penaltis. A pesar de los intentos de Australia por cambiar el rumbo del partido, Egipto se mostró más eficaz en los momentos decisivos. Los goles en la tanda de penaltis fueron anotados por Jackson Irvine y Awer Mabil para Australia, y por Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para Egipto. El partido se desarrolló sin intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales importantes.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: AUSTRALIA 1 - EGIPTO 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

AUSTRALIA: Patrick Beach (Mathew Ryan, min.119); Jordan Bos (Kai Trewin, min.46), Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Cristian Volpato (Ajdin Hrustic, min.74), Jackson Irvine, Aiden O'Neill (Paul Okon-Engstler, min.91), Connor Metcalfe (Awer Mabil, min.91), Nestory Irankunda (Mohamed Toure, min.74).



EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez (Trezeguet, min.80); Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush (Hamza Abdelkarim, min.106), Hamdi Fathi (Hossam Abdelmaguid, min.67), Marwan Ateya (Mahmoud Saber, min.120+1), Mostafa Ziko (Haissem Hassan, min.67).



--GOLES.

0-1, min.13: Emam Ashour (Karim Hafez) .

1-1, min.55: Mohamed Hany (pp).

2-1, min.121: Jackson Irvine, en tanda de penalties.

3-1, min.121: Awer Mabil, en tanda de penalties.

3-2, min.121: Mahmoud Saber, en tanda de penalties.

3-3, min.121: Rami Rabia, en tanda de penalties.

3-4, min.121: Mohamed Salah, en tanda de penalties.

3-5, min.121: Hossam Abdelmaguid, en tanda de penalties.

Gol en propia puerta Mohamed Hany en el minuto 55 .





--ÁRBITRO.

Gustavo Tejera, asistido en las bandas por Carlos Barreiro y Nicolas Taran, en el VAR: Leodan Gonzalez y Antonio Garcia. por parte de AUSTRALIA. Amonestó a Haissem Hassan (min.104), Yasser Ibrahim (min.120), por parte de EGIPTO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Dallas Stadium (70,244 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Australia Egipto Goles 3 5 Remates Fuera 6 4 Remates 15 14 Pases Totales 501 706 Corners 4 7 Faltas 12 14 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 8 6 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 128 130 Ataques Peligrosos 65 71 Centros 22 24 Saques de Banda 26 19 Saques de Portería 9 12 Tratamientos 0 4 Sustituciones 6 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 3 1 Contra Golpes 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Australia 3-5 Egypt









-Últimos Resultados de Australia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Australia 3-5 Egypt 26/06/2026 World Cup Grp. D Paraguay 0-0 Australia 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Últimos Resultados de Egipto.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/07/2026 World Cup Final Stage Australia 3-5 Egypt 27/06/2026 World Cup Grp. G Egypt 1-1 Iran 22/06/2026 World Cup Grp. G New Zealand 1-3 Egypt 15/06/2026 World Cup Grp. G Belgium 1-1 Egypt









-Próximos partidos de Egipto.

