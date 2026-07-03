Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Australia 1 - 1 Egipto: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Australia ha quedado eliminada este viernes tras empatar 1-1 contra Egipto en el tiempo reglamentario y caer en la tanda de penaltis por 2-4 en el Dallas Stadium. El equipo africano se adelantó en el minuto 13 con un gol de Emam Ashour, mientras que Australia igualó el marcador en el minuto 55 gracias a un gol en propia puerta de Mohamed Hany. A pesar de los esfuerzos de los australianos, Egipto dominó la posesión del balón con un 58% y realizó más pases totales, lo que les permitió llevar la iniciativa en el partido. En la tanda de penaltis, Australia falló dos de sus lanzamientos, mientras que Egipto convirtió cuatro, asegurando su pase a la siguiente ronda.
En el ataque, Mohamed Salah fue el jugador más participativo para Egipto, contribuyendo significativamente en la tanda de penaltis. A pesar de los intentos de Australia por cambiar el rumbo del partido, Egipto se mostró más eficaz en los momentos decisivos. Los goles en la tanda de penaltis fueron anotados por Jackson Irvine y Awer Mabil para Australia, y por Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para Egipto. El partido se desarrolló sin intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales importantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: AUSTRALIA 1 - EGIPTO 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
AUSTRALIA: Patrick Beach (Mathew Ryan, min.119); Jordan Bos (Kai Trewin, min.46), Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Aziz Behich; Cristian Volpato (Ajdin Hrustic, min.74), Jackson Irvine, Aiden O'Neill (Paul Okon-Engstler, min.91), Connor Metcalfe (Awer Mabil, min.91), Nestory Irankunda (Mohamed Toure, min.74).
EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez (Trezeguet, min.80); Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush (Hamza Abdelkarim, min.106), Hamdi Fathi (Hossam Abdelmaguid, min.67), Marwan Ateya (Mahmoud Saber, min.120+1), Mostafa Ziko (Haissem Hassan, min.67).
--GOLES.
0-1, min.13: Emam Ashour (Karim Hafez) .
1-1, min.55: Mohamed Hany (pp).
2-1, min.121: Jackson Irvine, en tanda de penalties.
3-1, min.121: Awer Mabil, en tanda de penalties.
3-2, min.121: Mahmoud Saber, en tanda de penalties.
3-3, min.121: Rami Rabia, en tanda de penalties.
3-4, min.121: Mohamed Salah, en tanda de penalties.
3-5, min.121: Hossam Abdelmaguid, en tanda de penalties.
Gol en propia puerta Mohamed Hany en el minuto 55 .
--ÁRBITRO.
Gustavo Tejera, asistido en las bandas por Carlos Barreiro y Nicolas Taran, en el VAR: Leodan Gonzalez y Antonio Garcia. por parte de AUSTRALIA. Amonestó a Haissem Hassan (min.104), Yasser Ibrahim (min.120), por parte de EGIPTO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Dallas Stadium (70,244 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Australia
| Egipto
|Goles
| 3
| 5
|Remates Fuera
| 6
| 4
|Remates
| 15
| 14
|Pases Totales
| 501
| 706
|Corners
| 4
| 7
|Faltas
| 12
| 14
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 6
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 128
| 130
|Ataques Peligrosos
| 65
| 71
|Centros
| 22
| 24
|Saques de Banda
| 26
| 19
|Saques de Portería
| 9
| 12
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 6
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Australia
| 3-5
| Egypt
-Últimos Resultados de Australia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Australia
| 3-5
| Egypt
|26/06/2026
| World Cup Grp. D
| Paraguay
| 0-0
| Australia
|19/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 2-0
| Australia
|14/06/2026
| World Cup Grp. D
| Australia
| 2-0
| Turkiye
-Últimos Resultados de Egipto.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Australia
| 3-5
| Egypt
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| Egypt
| 1-1
| Iran
|22/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-3
| Egypt
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt
-Próximos partidos de Egipto.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/07/2026 18:00
| World Cup Final Stage
| Argentina/Cape Verde
| Egypt