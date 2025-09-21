Barcelona 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona goleó este domingo al Getafe por 3-0 en el Estadi Johan Cruyff, con un partido dominado completamente por los locales que mostraron su superioridad tanto en posesión (72%) como en remates (16-4). Ferran Torres fue el protagonista ofensivo con dos goles en el primer tiempo (minutos 15 y 34), completando posteriormente Dani Olmo el marcador en el minuto 62 con una asistencia de Marcus Rashford.
Con esta victoria, el Barcelona se consolida en la segunda posición de la tabla con 16 puntos, quedando a dos puntos del líder Real Madrid. El encuentro no presentó incidencias destacadas del VAR y transcurrió con normalidad, con un claro dominio barcelonista que reflejó su superioridad estadística en prácticamente todos los aspectos del juego.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 3 - GETAFE 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin (Ronald Araujo, min.83); Frenkie de Jong (Marc Casado, min.60), Pedri (Roony Bardghji, min.76), Raphinha (Marcus Rashford, min.46), Dani Olmo, Ferran Torres (Fermin Lopez, min.60), Robert Lewandowski.
GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djene (Davinchi, min.46), Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri (Coba da Costa, min.70), Mario Martin (Javier Munoz, min.46); Adrian Liso (Alex Sancris, min.80), Borja Mayoral (Abu Kamara, min.46).
--GOLES.
1-0, min.15: Ferran Torres (Dani Olmo) .
2-0, min.34: Ferran Torres (Raphinha) .
3-0, min.62: Dani Olmo (Marcus Rashford) .
Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 45 .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Cesar Soto. Amonestó a Raphinha (min.32), Andreas Christensen (min.54), por parte del BARCELONA. Amonestó a Mario Martin (min.3), Adrian Liso (min.42), Djene (min.44), Abdelkabir Abqar (min.58), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadi Johan Cruyff (5,711 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Getafe
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 16
| 4
|Pases Totales
| 376
| 145
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 9
| 16
|Posesión
| 72%
| 28%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 66
| 47
|Ataques Peligrosos
| 19
| 12
|Centros
| 4
| 6
|Saques de Banda
| 23
| 20
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 12
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Elche
| 9
| 5
|6
| Conference League
| Betis
| 9
| 6
|8
| Permanencia
| Getafe
| 9
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/01/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Barcelona
|25/09/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Getafe
|24/02/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Getafe
|13/08/2023
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/09/2025 21:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Barcelona
|28/09/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Sociedad
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Barcelona
| Paris Saint-Germain
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Alavés
|27/09/2025 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Levante
|03/10/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Getafe