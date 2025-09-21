Barcelona 3 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de septiembre de 2025.

El Barcelona goleó este domingo al Getafe por 3-0 en el Estadi Johan Cruyff, con un partido dominado completamente por los locales que mostraron su superioridad tanto en posesión (72%) como en remates (16-4). Ferran Torres fue el protagonista ofensivo con dos goles en el primer tiempo (minutos 15 y 34), completando posteriormente Dani Olmo el marcador en el minuto 62 con una asistencia de Marcus Rashford.

Con esta victoria, el Barcelona se consolida en la segunda posición de la tabla con 16 puntos, quedando a dos puntos del líder Real Madrid. El encuentro no presentó incidencias destacadas del VAR y transcurrió con normalidad, con un claro dominio barcelonista que reflejó su superioridad estadística en prácticamente todos los aspectos del juego.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - GETAFE 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin (Ronald Araujo, min.83); Frenkie de Jong (Marc Casado, min.60), Pedri (Roony Bardghji, min.76), Raphinha (Marcus Rashford, min.46), Dani Olmo, Ferran Torres (Fermin Lopez, min.60), Robert Lewandowski.



GETAFE: David Soria; Kiko, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Djene (Davinchi, min.46), Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri (Coba da Costa, min.70), Mario Martin (Javier Munoz, min.46); Adrian Liso (Alex Sancris, min.80), Borja Mayoral (Abu Kamara, min.46).



--GOLES.

1-0, min.15: Ferran Torres (Dani Olmo) .

2-0, min.34: Ferran Torres (Raphinha) .

3-0, min.62: Dani Olmo (Marcus Rashford) .

Amarilla al banquillo, a Pepe Bordalas del Getafe en el minuto 45 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Cesar Soto. Amonestó a Raphinha (min.32), Andreas Christensen (min.54), por parte del BARCELONA. Amonestó a Mario Martin (min.3), Adrian Liso (min.42), Djene (min.44), Abdelkabir Abqar (min.58), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadi Johan Cruyff (5,711 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Getafe Goles 3 0 Remates Fuera 6 1 Remates 16 4 Pases Totales 376 145 Corners 3 2 Faltas 9 16 Posesión 72% 28% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 66 47 Ataques Peligrosos 19 12 Centros 4 6 Saques de Banda 23 20 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 12 Paradas 2 4 Contra Golpes 4 1



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Elche 9 5 6 Conference League Betis 9 6 8 Permanencia Getafe 9 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 1 5



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/01/2025 LaLiga Getafe 1-1 Barcelona 25/09/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Getafe 24/02/2024 LaLiga Barcelona 4-0 Getafe 13/08/2023 LaLiga Getafe 0-0 Barcelona









Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona 23/08/2025 LaLiga Levante 2-3 Barcelona 16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona









Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta









Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/09/2025 21:30 LaLiga Real Oviedo Barcelona 28/09/2025 21:00 LaLiga Barcelona Real Sociedad 01/10/2025 21:00 Champions Barcelona Paris Saint-Germain









