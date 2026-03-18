Barcelona 7 - 2 Newcastle | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 7 - 2 Newcastle: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.

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En un encuentro vibrante disputado en el Spotify Camp Nou ante 56,662 espectadores, el Barcelona demostró su superioridad al imponerse con un contundente 7-2 sobre el Newcastle, asegurando su avance a la siguiente ronda de la competición con un total de goles de 8 a 3 entre el partido de ida y de vuelta. Desde el inicio, el equipo local tomó la iniciativa, reflejado en una posesión del 60% y un total de 18 remates, frente a los 8 del Newcastle. Raphinha, con su destacada participación y dos goles, fue una figura clave en el ataque del Barcelona. El partido también contó con momentos decisivos revisados por el VAR, incluyendo una situación en el minuto 45(+4) donde, tras revisión, se concedió un penalti a favor del Barcelona, transformado por Lamine Yamal, marcando un antes y un después en el encuentro. El Newcastle, por su parte, no logró capitalizar sus momentos, a pesar de que el VAR intervino en el minuto 38 revisando una posible pena máxima a su favor, pero manteniendo la decisión inicial de no otorgar el penalti. Aunque Anthony Elanga logró marcar dos veces para el equipo visitante, no fue suficiente para contrarrestar el dominio del Barcelona, que se mostró implacable tanto en ataque como en defensa, manteniendo a raya al Newcastle y asegurando su posición dominante a lo largo del partido.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 7 - NEWCASTLE 2 (3-2, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia (Wojciech Szczesny, min.82); Joao Cancelo (Xavi Espart, min.66), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Eric Garcia (Ronald Araujo, min.21); Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez (Dani Olmo, min.66), Raphinha, Robert Lewandowski (Ferran Torres, min.66).



NEWCASTLE: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier (Valentino Livramento, min.46), Malick Thiaw, Daniel Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali (Joseph Willock, min.55), Joelinton (Sven Botman, min.64); Anthony Elanga (Jacob Murphy, min.64), Anthony Gordon (William Osula, min.81), Harvey Barnes.



--GOLES.

1-0, min.6: Raphinha (Fermin Lopez) .

1-1, min.15: Anthony Elanga (Lewis Hall) .

2-1, min.18: Marc Bernal (Gerard Martin) .

2-2, min.28: Anthony Elanga (Harvey Barnes) .

3-2, min.45(+7): Lamine Yamal, de penalti.

4-2, min.51: Fermin Lopez (Raphinha) .

5-2, min.56: Robert Lewandowski (Raphinha) .

6-2, min.61: Robert Lewandowski (Lamine Yamal) .

7-2, min.72: Raphinha.





--ÁRBITRO.

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Bram Van Driessche y Jerome Brisard. Amonestó a Pau Cubarsi (min.44), por parte del BARCELONA. Amonestó a Joelinton (min.17), Kieran Trippier (min.45+5), Joseph Willock (min.60), por parte del NEWCASTLE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.38: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Newcastle United.



Min.39: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Newcastle United!



Min.45(+4) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.45(+5) : Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Barcelona.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (56,662 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Newcastle Goles 7 2 Remates Fuera 2 2 Remates 18 8 Corners 6 2 Faltas 9 13 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 5 2 Centros 10 8 Saques de Banda 20 14 Saques de Portería 2 3 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 11 Paradas 3 6 Contra Golpes 0 2



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/03/2026 Champions Barcelona 7-2 Newcastle United 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 24/02/2026 Champions Newcastle United 3-2 Qarabag FK 18/02/2026 Champions Qarabag FK 1-6 Newcastle United 28/01/2026 Champions Paris Saint-Germain 1-1 Newcastle United









-Próximos partidos del Barcelona.

