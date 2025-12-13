Barcelona 2 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 2 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 13 de diciembre de 2025.
En el enfrentamiento disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona se impuso por 2-0 ante el Osasuna, consolidando su liderazgo en la competición con una posesión dominante del 80% y un total de 24 remates, frente a los 4 de su rival. Raphinha se destacó como la figura del encuentro al convertir ambos goles para el equipo local en los minutos 70 y 86, siendo un elemento clave en el ataque del Barcelona. A pesar de un gol anulado a Ferran Torres en el minuto 23 por posición adelantada tras la intervención del VAR, el Barcelona mantuvo su intensidad ofensiva, demostrando su superioridad en el campo.
El Osasuna, por su parte, luchó por encontrar su ritmo en el partido, limitándose a 4 remates y manteniendo una posesión del 20%. Las tarjetas amarillas recibidas por Abel Bretones, Iker Munoz y Jon Moncayola reflejaron los esfuerzos del equipo visitante por contener los avances del Barcelona. Este resultado deja al Barcelona en la cima de la tabla con 43 puntos tras 17 jornadas, destacándose como líder indiscutible y candidato al título, mientras que el Osasuna, con 15 puntos, se sitúa en la decimosexta posición, enfrentándose a la lucha por la permanencia en la categoría.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 2 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi (Fermin Lopez, min.75), Gerard Martin, Alejandro Balde (Andreas Christensen, min.88); Eric Garcia, Pedri (Roony Bardghji, min.88), Lamine Yamal, Raphinha (Marc Casado, min.88), Marcus Rashford (Frenkie de Jong, min.74), Ferran Torres.
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide (Valentin Rosier, min.70), Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.65), Lucas Torro (Iker Munoz, min.46), Jon Moncayola, Aimar Oroz (Ruben Garcia, min.64), Ante Budimir (Raul Garcia, min.64).
--GOLES.
1-0, min.70: Raphinha (Pedri) .
2-0, min.86: Raphinha.
Gol anulado a Ferran Torres del Barcelona en el minuto 23 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Ivan Caparros. por parte del BARCELONA. Amonestó a Abel Bretones (min.35), Iker Munoz (min.59), Jon Moncayola (min.67), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.23: Aquí está la traducción al español:
¡G O O O O O L! ¡Barcelona anota! Ferran Torres está en la hoja de puntuación.
Min.24: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Barcelona.
Min.25: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Barcelona es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Spotify Camp Nou (42,058 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Osasuna
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 2
|Remates
| 24
| 4
|Pases Totales
| 739
| 184
|Corners
| 14
| 1
|Faltas
| 5
| 8
|Posesión
| 80%
| 20%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 141
| 57
|Ataques Peligrosos
| 97
| 17
|Centros
| 25
| 2
|Saques de Banda
| 19
| 13
|Saques de Portería
| 3
| 16
|Tratamientos
| 3
| 6
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 7
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|16
| Permanencia
| Osasuna
| 15
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|27/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Osasuna
|28/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 4-2
| Barcelona
|31/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Osasuna
|03/09/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt
|06/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-5
| Barcelona
|02/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Atlético
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|08/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|08/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/12/2025 16:15
| LaLiga
| Villarreal
| Barcelona
|03/01/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Barcelona
|18/01/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Barcelona
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Alavés
|03/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Athletic Bilbao
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Osasuna