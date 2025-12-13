Barcelona 2 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 2 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona se impuso por 2-0 ante el Osasuna, consolidando su liderazgo en la competición con una posesión dominante del 80% y un total de 24 remates, frente a los 4 de su rival. Raphinha se destacó como la figura del encuentro al convertir ambos goles para el equipo local en los minutos 70 y 86, siendo un elemento clave en el ataque del Barcelona. A pesar de un gol anulado a Ferran Torres en el minuto 23 por posición adelantada tras la intervención del VAR, el Barcelona mantuvo su intensidad ofensiva, demostrando su superioridad en el campo. El Osasuna, por su parte, luchó por encontrar su ritmo en el partido, limitándose a 4 remates y manteniendo una posesión del 20%. Las tarjetas amarillas recibidas por Abel Bretones, Iker Munoz y Jon Moncayola reflejaron los esfuerzos del equipo visitante por contener los avances del Barcelona. Este resultado deja al Barcelona en la cima de la tabla con 43 puntos tras 17 jornadas, destacándose como líder indiscutible y candidato al título, mientras que el Osasuna, con 15 puntos, se sitúa en la decimosexta posición, enfrentándose a la lucha por la permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 2 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi (Fermin Lopez, min.75), Gerard Martin, Alejandro Balde (Andreas Christensen, min.88); Eric Garcia, Pedri (Roony Bardghji, min.88), Lamine Yamal, Raphinha (Marc Casado, min.88), Marcus Rashford (Frenkie de Jong, min.74), Ferran Torres.



OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide (Valentin Rosier, min.70), Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.65), Lucas Torro (Iker Munoz, min.46), Jon Moncayola, Aimar Oroz (Ruben Garcia, min.64), Ante Budimir (Raul Garcia, min.64).



--GOLES.

1-0, min.70: Raphinha (Pedri) .

2-0, min.86: Raphinha.

Gol anulado a Ferran Torres del Barcelona en el minuto 23 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Carlos del Cerro y Ivan Caparros. por parte del BARCELONA. Amonestó a Abel Bretones (min.35), Iker Munoz (min.59), Jon Moncayola (min.67), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.23: Aquí está la traducción al español: ¡G O O O O O L! ¡Barcelona anota! Ferran Torres está en la hoja de puntuación.



Min.24: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Barcelona.



Min.25: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Barcelona es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou (42,058 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Osasuna Goles 2 0 Remates Fuera 10 2 Remates 24 4 Pases Totales 739 184 Corners 14 1 Faltas 5 8 Posesión 80% 20% Tiros Bloqueados 7 0 Fueras de Juego 2 5 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 141 57 Ataques Peligrosos 97 17 Centros 25 2 Saques de Banda 19 13 Saques de Portería 3 16 Tratamientos 3 6 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 7 Paradas 2 5 Contra Golpes 0 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 43 17 2 Champions Real Madrid 36 16 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 34 17 5 Europa League Espanyol 27 15 6 Conference League Betis 24 15 16 Permanencia Osasuna 15 16 18 Descenso Girona 15 16 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 27/03/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Osasuna 28/09/2024 LaLiga Osasuna 4-2 Barcelona 31/01/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Osasuna 03/09/2023 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 08/12/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Levante 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/12/2025 16:15 LaLiga Villarreal Barcelona 03/01/2026 21:00 LaLiga Espanyol Barcelona 18/01/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Barcelona









-Próximos partidos del Osasuna.

