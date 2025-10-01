Barcelona 1 - 2 Paris Saint-Germain | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de octubre de 2025.
El Barcelona cayó derrotado este miércoles por 1-2 ante el Paris Saint-Germain en un partido de la segunda jornada de Champions, donde los locales adelantaron inicialmente el marcador con un gol de Ferran Torres en el minuto 19, pero los parisinos remontaron con tantos de Senny Mayulu en el minuto 38 y de Goncalo Ramos en el último minuto del encuentro. El conjunto blaugrana tuvo un mayor protagonismo en el juego, con más posesión (48%) y más remates (11), pero no pudo materializar su dominio ante un efectivo Paris Saint-Germain que fue más certero de cara a portería.
El partido estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 29 por un posible penalti a favor del Barcelona, que finalmente no derivó en ninguna acción. Marcus Rashford, autor de la asistencia del primer gol, y Senny Mayulu fueron los jugadores más participativos en ataque, mientras que el triunfo de los parisinos les permite situarse como uno de los líderes en la clasificación de la Champions.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 1 - PARIS SAINT-GERMAIN 2 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia (Andreas Christensen, min.86), Pau Cubarsi, Gerard Martin (Alejandro Balde, min.72); Frenkie de Jong, Pedri (Marc Bernal, min.79), Lamine Yamal, Dani Olmo (Marc Casado, min.72), Marcus Rashford (Robert Lewandowski, min.72), Ferran Torres.
PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos, min.72); Ibrahim Mbaye (Lucas Hernandez, min.65), Senny Mayulu (Kang-In Lee, min.80), Bradley Barcola (Quentin Ndjantou, min.80).
--GOLES.
1-0, min.19: Ferran Torres (Marcus Rashford) .
1-1, min.38: Senny Mayulu (Nuno Mendes) .
1-2, min.90: Goncalo Ramos (Achraf Hakimi) .
--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Bastian Dankert. Amonestó a Frenkie de Jong (min.32), Dani Olmo (min.57), Marc Casado (min.78), Lamine Yamal (min.90+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Nuno Mendes (min.44), Achraf Hakimi (min.88), por parte del PARIS SAINT-GERMAIN.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Barcelona.
Min.29: REVISIÓN DE VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.
--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Paris Saint-Germain
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 11
| 15
|Corners
| 4
| 9
|Faltas
| 11
| 14
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Centros
| 3
| 9
|Saques de Banda
| 11
| 14
|Saques de Portería
| 8
| 5
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 16
| 11
|Paradas
| 5
| 0
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|4
| Inter
| 6
| 2
|5
| Qarabag FK
| 6
| 2
|6
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|7
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|8
| Atlético
| 3
| 2
|9
| Newcastle United
| 3
| 2
|10
| Marseille
| 3
| 2
|11
| Sporting CP
| 3
| 2
|11
| Club Brugge
| 3
| 2
|13
| Arsenal
| 3
| 1
|14
| Manchester City
| 3
| 1
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Barcelona
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| SSC Napoli
| 3
| 2
|20
| Union St.Gilloise
| 3
| 2
|21
| Galatasaray
| 3
| 2
|22
| Atalanta
| 3
| 2
|23
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|24
| Bayer Leverkusen
| 2
| 2
|25
| Juventus
| 1
| 1
|26
| Olympiacos
| 1
| 1
|27
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|28
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|29
| Slavia Prague
| 1
| 2
|30
| Pafos FC
| 1
| 2
|31
| Villarreal
| 0
| 1
|32
| Benfica
| 0
| 2
|33
| Monaco
| 0
| 1
|34
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|16/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Barcelona
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|10/04/2024
| Champions
| Final
| Stage
| Paris Saint-Germain
| 2-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-0
| Atalanta
|31/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-0
| Inter
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|15/04/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-2
| Paris Saint-Germain
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona
|18/10/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Girona
|21/10/2025 18:45
| Champions
| Barcelona
| Olympiacos
-Próximos partidos del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Bayer Leverkusen
| Paris Saint-Germain
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Paris Saint-Germain
| Bayern Munich
|26/11/2025 21:00
| Champions
| Paris Saint-Germain
| Tottenham Hotspur