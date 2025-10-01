Barcelona 1 - 2 Paris Saint-Germain | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona cayó derrotado este miércoles por 1-2 ante el Paris Saint-Germain en un partido de la segunda jornada de Champions, donde los locales adelantaron inicialmente el marcador con un gol de Ferran Torres en el minuto 19, pero los parisinos remontaron con tantos de Senny Mayulu en el minuto 38 y de Goncalo Ramos en el último minuto del encuentro. El conjunto blaugrana tuvo un mayor protagonismo en el juego, con más posesión (48%) y más remates (11), pero no pudo materializar su dominio ante un efectivo Paris Saint-Germain que fue más certero de cara a portería.

El partido estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 29 por un posible penalti a favor del Barcelona, que finalmente no derivó en ninguna acción. Marcus Rashford, autor de la asistencia del primer gol, y Senny Mayulu fueron los jugadores más participativos en ataque, mientras que el triunfo de los parisinos les permite situarse como uno de los líderes en la clasificación de la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 1 - PARIS SAINT-GERMAIN 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia (Andreas Christensen, min.86), Pau Cubarsi, Gerard Martin (Alejandro Balde, min.72); Frenkie de Jong, Pedri (Marc Bernal, min.79), Lamine Yamal, Dani Olmo (Marc Casado, min.72), Marcus Rashford (Robert Lewandowski, min.72), Ferran Torres.



PARIS SAINT-GERMAIN: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz (Goncalo Ramos, min.72); Ibrahim Mbaye (Lucas Hernandez, min.65), Senny Mayulu (Kang-In Lee, min.80), Bradley Barcola (Quentin Ndjantou, min.80).



--GOLES.

1-0, min.19: Ferran Torres (Marcus Rashford) .

1-1, min.38: Senny Mayulu (Nuno Mendes) .

1-2, min.90: Goncalo Ramos (Achraf Hakimi) .





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Bastian Dankert. Amonestó a Frenkie de Jong (min.32), Dani Olmo (min.57), Marc Casado (min.78), Lamine Yamal (min.90+2), por parte del BARCELONA. Amonestó a Nuno Mendes (min.44), Achraf Hakimi (min.88), por parte del PARIS SAINT-GERMAIN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.29: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Barcelona.



Min.29: REVISIÓN DE VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.





--ESTADIO.

Estadio Olimpico Lluis Companys



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Paris Saint-Germain Goles 1 2 Remates Fuera 5 4 Remates 11 15 Corners 4 9 Faltas 11 14 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Centros 3 9 Saques de Banda 11 14 Saques de Portería 8 5 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 16 11 Paradas 5 0 Contra Golpes 1 3



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 6 2 2 Real Madrid 6 2 3 Paris Saint-Germain 6 2 4 Inter 6 2 5 Qarabag FK 6 2 6 Borussia Dortmund 4 2 7 Tottenham Hotspur 4 2 8 Atlético 3 2 9 Newcastle United 3 2 10 Marseille 3 2 11 Sporting CP 3 2 11 Club Brugge 3 2 13 Arsenal 3 1 14 Manchester City 3 1 15 Eintracht Frankfurt 3 2 16 Barcelona 3 2 17 Liverpool 3 2 18 Chelsea 3 2 19 SSC Napoli 3 2 20 Union St.Gilloise 3 2 21 Galatasaray 3 2 22 Atalanta 3 2 23 Bodoe/Glimt 2 2 24 Bayer Leverkusen 2 2 25 Juventus 1 1 26 Olympiacos 1 1 27 PSV Eindhoven 1 2 28 FC Koebenhavn 1 2 29 Slavia Prague 1 2 30 Pafos FC 1 2 31 Villarreal 0 1 32 Benfica 0 2 33 Monaco 0 1 34 Athletic Bilbao 0 2 35 Ajax 0 2 36 Kairat Almaty 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain 16/04/2024 Champions Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain 10/04/2024 Champions Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia









-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2025 Champions Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta 31/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-0 Inter 07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal 29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain 15/04/2025 Champions Aston Villa 3-2 Paris Saint-Germain









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/10/2025 16:15 LaLiga Sevilla Barcelona 18/10/2025 16:15 LaLiga Barcelona Girona 21/10/2025 18:45 Champions Barcelona Olympiacos









-Próximos partidos del Paris Saint-Germain.

