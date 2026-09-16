Barcelona 7 - 2 Racing | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 23:36
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Madrid, 16 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Barcelona ha ganado este miércoles por 7-2 al Racing en el Spotify Camp Nou, en un partido donde los locales mostraron su superioridad desde el inicio. Joao Cancelo abrió el marcador en el minuto 8, seguido por un penalti convertido por Raphinha en el 25. Aunque Maguette Gueye recortó distancias para el Racing en el 30, un gol en propia puerta de Asier Villalibre y otro tanto de Raphinha llevaron el marcador a un 4-1 al descanso. En la segunda mitad, Yassir Zabiri anotó el segundo para el Racing, pero Raphinha volvió a marcar de penalti en el 67, seguido de goles de Gabriel Jesus y Lamine Yamal, quienes sellaron la victoria con un 7-2 final. Lamine Yamal fue especialmente destacado en el ataque, participando activamente con un gol y dos asistencias. El Barcelona dominó el partido con una posesión del 69% y 30 remates, mientras que el Racing se quedó con solo 5 disparos. Un penalti fallado por Lamine Yamal en el minuto 45 fue uno de los pocos contratiempos para los locales.

Con esta victoria, el Barcelona se consolida en el primer puesto de la clasificación con 21 puntos en 7 partidos, manteniendo su invicto y asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. El Racing, por su parte, se mantiene en la décima posición con 7 puntos en 7 partidos, aún lejos de los puestos de descenso. El resultado del partido no se vio afectado por expulsiones, y aunque hubo una revisión del VAR para un posible penalti a favor del Barcelona, el árbitro mantuvo su decisión inicial. El equipo local mostró una clara superioridad en el juego, reflejada en las estadísticas de remates y posesión de balón.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 7 - RACING 2 (4-1, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia (Wojciech Szczesny, min.46); Eric Garcia, Andreas Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.78); Rodri (Marc Bernal, min.61), Dani Olmo, Pedri (Gavi, min.61); Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, min.69), Karim Adeyemi.
RACING: Julen Agirrezabala; Manu, Pedro Felipe (Iker Luque, min.59), Facundo Gonzalez (Jorge Salinas, min.86), Aaron Martin Caricol; Sergio Canales, Matteo Prati, Maguette Gueye, Inigo Sainz-Maza (Giorgi Guliashvili, min.78); Asier Villalibre (Inigo Vicente, min.59), Juan Carlos Arana (Yassir Zabiri, min.59).

-GOLES

1-0, min.8: Joao Cancelo (Lamine Yamal) .
2-0, min.25: Raphinha, de penalti.
2-1, min.30: Maguette Gueye (Asier Villalibre) .
3-1, min.36: Asier Villalibre (pp).
4-1, min.42: Raphinha (Dani Olmo) .
4-2, min.65: Yassir Zabiri.
5-2, min.67: Raphinha, de penalti.
6-2, min.79: Gabriel Jesus (Lamine Yamal) .
7-2, min.89: Lamine Yamal (Karim Adeyemi) .
Penalty fallado por Lamine Yamal de Barcelona en el minuto 45 . Gol en propia puerta Asier Villalibre en el minuto 36 .

-ÁRBITRO

Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Luis Bestard. Amonestó a Lamine Yamal (min.45+5), Karim Adeyemi (min.60), Joao Cancelo (min.69), por parte de BARCELONA. Amonestó a Pedro Felipe (min.23), Yassir Zabiri (min.61), por parte de RACING.

-INCIDENCIAS VAR

Min.24: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.
Min.25: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Barcelona!

-ESTADIO

Spotify Camp Nou (50,568 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Racing
Goles 7 2
Remates Fuera 14 2
Remates 30 5
Pases Totales 645 287
Corners 18 0
Faltas 10 13
Posesión 69% 31%
Tiros Bloqueados 7 1
Fueras de Juego 3 2
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 4 1
Ataques 135 85
Ataques Peligrosos 85 9
Centros 26 3
Saques de Banda 19 5
Saques de Portería 1 17
Tratamientos 0 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 13
Paradas 0 3
Contra Golpes 4 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 18 6
2 Champions Real Madrid 15 6
3 Champions Atlético 13 6
4 Champions Sevilla 13 6
5 Europa League Betis 12 5
6 Conference League Alavés 10 6
10 Permanencia Racing 7 6
18 Descenso Malaga 3 5
19 Descenso Villarreal 2 5
20 Descenso Elche 2 6

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing
13/09/2026 LaLiga Levante 2-4 Barcelona
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing
12/09/2026 LaLiga Racing 2-1 Alavés
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
28/08/2026 LaLiga Racing 3-2 Elche
23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing

Próximos partidos de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/09/2026 21:00 LaLiga Sevilla Barcelona
10/10/2026 18:30 LaLiga Barcelona Getafe
13/10/2026 21:00 Champions Galatasaray Barcelona

Próximos partidos de Racing

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
19/09/2026 18:30 LaLiga Celta Racing
11/10/2026 21:00 LaLiga Racing Valencia
18/10/2026 15:00 LaLiga Osasuna Racing
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