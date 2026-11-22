Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha remontado este domingo por 3-2 al Villarreal en el Spotify Camp Nou, en un encuentro donde los locales dominaron en posesión y remates. El Villarreal comenzó fuerte con goles tempraneros de Tajon Buchanan en el minuto 5 y Tani Oluwaseyi en el 7, pero el Barcelona respondió en la segunda mitad. Gerard Martin recortó distancias en el 57, seguido por Fermin Lopez que igualó el marcador en el 61. La remontada se completó con un gol en propia puerta de Pau Navarro en el 67. El partido estuvo marcado por un penalti fallado por Lamine Yamal tras revisión del VAR en el minuto 23 y la expulsión de Pau Navarro en el tiempo añadido, aunque esta no influyó en el marcador final. Fermin Lopez destacó como uno de los jugadores más participativos en el ataque del Barcelona.
Con esta victoria, el Barcelona se afianza en el liderato de LaLiga con 39 puntos en 14 partidos, manteniéndose invicto y con una ventaja de seis puntos sobre el Real Madrid, su inmediato perseguidor. A falta de 24 jornadas por disputar, el Barcelona se perfila como un fuerte candidato al título, mientras que el Villarreal, con 15 puntos, se sitúa en la novena posición, fuera de los puestos europeos pero todavía con opciones de escalar en la clasificación. La expulsión de Pau Navarro en el Villarreal no afectó al resultado, pero complicó el final del partido para los visitantes, quienes deberán mejorar su rendimiento en las próximas jornadas para aspirar a puestos europeos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BARCELONA 3 - VILLAREAL 2 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.84), Gerard Martin, Frenkie de Jong, Joao Cancelo; Fermin Lopez (Dani Olmo, min.68), Pedri, Lamine Yamal, Karim Adeyemi (Anthony Gordon, min.68), Marc Bernal (Gavi, min.90+1), Raphinha.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero (Sergi Cardona, min.65); Santi Comesana (Nicolas Pepe, min.76), Pape Gueye, Tajon Buchanan (Ayoze Perez, min.76), Tani Oluwaseyi, Alberto Moleiro (Carlos Macia, min.65), Georges Mikautadze (Santiago Mourino, min.86).
-GOLES
0-1, min.5: Tajon Buchanan.
0-2, min.7: Tani Oluwaseyi (Alberto Moleiro) .
1-2, min.57: Gerard Martin (Pedri) .
2-2, min.61: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .
3-2, min.67: Pau Navarro (pp).
Amarilla al banquillo, a Hans-Dieter Flick del Barcelona en el minuto 74 .
Penalty fallado por Lamine Yamal de Barcelona en el minuto 23 .
Gol en propia puerta Pau Navarro en el minuto 67 .
-ÁRBITRO
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Guillermo Cuadra y Luis Mario Milla. Amonestó a Raphinha (min.76), Marc Bernal (min.80), por parte de BARCELONA. Amonestó a Pape Gueye (min.11), Alberto Moleiro (min.32), Pau Navarro (min.47), Alex Freeman (min.49), Carlos Romero (min.63), y, además expulso por doble amarilla a Pau Navarro (min.90+3), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Barcelona.
Min.22: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Barcelona.
-ESTADIO
Spotify Camp Nou (59,034 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Barcelona
| Villareal
|Goles
| 3
| 2
|Remates Fuera
| 11
| 2
|Remates
| 30
| 4
|Pases Totales
| 620
| 276
|Corners
| 10
| 0
|Faltas
| 10
| 19
|Posesión
| 70%
| 30%
|Tiros Bloqueados
| 10
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 145
| 55
|Ataques Peligrosos
| 71
| 17
|Centros
| 25
| 3
|Saques de Banda
| 16
| 12
|Saques de Portería
| 2
| 16
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 12
|Paradas
| 0
| 7
|Contra Golpes
| 4
| 4
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|9
| Permanencia
| Villarreal
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
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|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|22/11/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Villarreal
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
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| LaLiga
| Villarreal
| 1-5
| Barcelona
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| 3-2
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| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
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|24/10/2026
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| 1-2
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